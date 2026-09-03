非官方预估数据显示，本地8月组屋转售交易量环比减少5.1%，整体价格微升0.1%。政府7月取消私宅屋主换组屋的15个月等候期限制后，转手的百万组屋单位达201个，再达新高。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期四（9月3日）发布的预估数据，上个月有2524个组屋单位转手，环比减少5.1%，但比去年同期多了14.1%。

上月成交的转售组屋中，四房式单位占多数，达47%，其余依次是五房式（23.4%）、三房式（22.7％）与公寓式组屋（6.9%）。

售价方面，8月的成熟组屋区转售价环比升0.7%，非成熟组屋区则持平。以房型来看，三房式则跌0.3%，四房式和公寓式单位分别升0.2%和2.8%，五房式持平。

上个月以至少百万元成交的组屋达新高，共有201个，占8月组屋转售交易量的8%，比7月多了14个。其中，最高成交价是位于中峇鲁景（Tiong Bahru View）的一个五房式组屋单位，以168万8888元易手。

非成熟区的最高价则来自兀兰81街的公寓式单位，以125万元成交。

大巴窑有32宗百万组屋交易，女皇镇25宗、红山21宗。其余的百万组屋来自碧山、后港、加冷黄埔、勿洛、淡滨尼、芽笼、白沙、金文泰、中央区、宏茂桥、兀兰、实龙岗、裕廊东、马林百列、盛港、武吉知马、武吉班让和武吉巴督。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）分析认为，组屋转售活动在7月的单月最高纪录后略有放缓，显示市场正趋于稳定。尽管有所回落，但8月仍然是过去一年里成交第二高的月份，说明买家兴趣持续保持强劲。

与此同时，8月百万组屋交易再达新高，一个重要原因是政府在7月取消了私宅屋主换组屋的15个月等候期限制，这让更多私宅屋主进入转售市场，推高对地段好、优质单位的需求，尤其是那些位于成熟市镇的大户型单位，特别受欢迎。