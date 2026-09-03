新加坡民航局将从10月1日起，在售票阶段征收可持续航空燃料税，适用于明年1月1日及之后从新加坡出发的客运及商务航班；货运航班则延后一年才开始征税。

民航局星期四（9月3日）发文告说，针对货运的可持续航空燃料税（Sustainable Aviation Fuel levy）将改从2027年10月1日起，在售票阶段征收，并适用于2028年1月1日及之后出发的航班。

民航局解释，与客运航班相比，航空货运涉及航空公司、航空快递业者、货运代理及托运人等多方参与，商业安排更为复杂。在听取业界反馈后，决定给予额外一年时间，以制定更完善的征收机制。

民航局原定今年4月1日起征收相关燃料税，适用于同年10月1日及之后从新加坡出发的所有航班，但因中东冲突对航空业与旅客带来影响，当局决定延后半年推行。

根据此前公布的收费标准，乘客须缴付的燃料税取决于飞行距离与机舱等级。例如，从新加坡飞往曼谷、东京、伦敦和纽约的经济舱乘客，分别须多付1元、2元8角、6元4角和10元4角；商务舱及头等舱的燃料税则为经济舱的四倍，介于4元至41元6角。可持续航空燃料税须在票价明细中单独列出，类似其他税费项目。

首批可持续航空燃料 料明年中交付并投入使用

民航局局长韩国元说，当局与航空公司及全球业界伙伴密切合作，为燃料税征收、燃料采购及碳减排凭证建立稳健的机制。“这项安排旨在为新加坡发展为区域内值得信赖的可持续航空燃料枢纽奠定基础。”

民航局也宣布，旗下的新加坡可持续航空燃料公司（SAFCo）已于8月完成首次自愿性质的燃料采购试点。首批可持续航空燃料预计将在明年中交付并投入使用。

根据安排，SAFCo将负责征收燃料税并集中采购可持续航空燃料，同时统一管理燃料及相关碳减排凭证。