劳动市场人力吃紧状况有所缓解，明年商业前景也略有改善，但新加坡全国雇主联合会最新调查显示，雇主在加薪和招聘方面，仍采取谨慎态度。过半雇主打算明年冻结薪资或放缓加薪幅度，另外只有四成雇主计划增加人手。

雇联星期四（9月3日）发文告，公布今年6月至8月向320家企业调查最新商业情绪的结果。数据显示，有约83%的雇主反映，人力成本上涨，是下来一年最大的人力挑战。

51%雇主计划明年冻结薪资或放缓加薪幅度，略高于今年的48%。计划为员工加薪的雇主则占49%。调查指出，中小型企业的薪资展望，尤其谨慎。

四成雇主有意增聘人手

人手方面，过半或54%的雇主不打算增聘员工；另有五分之二的雇主计划增加人力。其余6%的雇主则有意削减人力。

尽管有86%雇用较低薪员工的雇主，仍计划在来年为低薪者加薪，但这个比率较今年显著减少10个百分点。剩余的14%计划冻结薪资调整。

随着业务和技术需求不断变化，另外有三成企业对员工技能提升和再培训成本上升，感到担忧。

受访雇主来自20个行业，共雇用近16万名员工，雇主类型涵盖中小企业到大型企业雇主。

受访企业面对的其他挑战，包括吸引和留住专业人士、经理、执行人员与技师（PMET，41%），及缺乏本地高技能人才（35%），都比之前有所改善。

尽管人力竞争不如一年前那么激烈，但吸引合适的人才，仍然是雇主人力资源工作的首要任务（59%）。近半或48%的雇主，也会优先考虑探索、采用和改进人工智能，及提升和再培训员工技能。

另外，明年商业前景情绪有所改善，约63%的雇主反映面对不确定的商业前景，低于今年的72%。

不过，不同行业的情况不同，一些外向型行业受益于强劲的外部需求和科技驱动需求，而许多内向型行业，如零售贸易和餐饮服务业，则面临着消费需求疲软和运营成本上升的双重挑战。