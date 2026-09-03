本地推出一项针对晚期癌症病患的全新护理计划，将基本的慈怀疗护融入外科服务，打破传统外科护理的局限，鼓励外科医生及早与患者进行必要的“重症病情沟通”。

在新护理模式下，确诊的晚期癌症患者在和外科医生咨询时，医生会更关注患者的需求，或对治疗的想法，进行比较深度的对话，同时安排一名专属的护理指导员负责跟进，确保他们在治疗期间获得更及时的支持。

这项名为“Oncordance”的计划，由新加坡国立癌症中心和连氏基金合作推出。自去年8月推行以来，已有226名晚期癌症患者受惠，其中有近八成患者在手术前，与医生进行病情沟通，以及慈怀疗护评估；另有超过20名外科医生参与计划并接受基本的慈怀护理培训。

连氏基金拨款100万元资助为期两年的新计划，预计将惠及1000名晚期癌症患者。

数据显示，高达八成的晚期癌症患者有慢性疼痛、抑郁、焦虑等慈怀疗护需求。在国立癌症中心和新加坡中央医院接收的重症患者中，只有不到5%的人在大型手术之前，曾与他们的外科医生沟通过病情，或讨论过护理计划。

国⽴癌症中⼼与新加坡中央医院外科与肿瘤外科系⻩思敏助理教授指出，外科医生长久以来负责为患者提供解决方案和执行手术，但比较缺乏与病人有效沟通。

⻩思敏也是这项计划的主导医生。她说：“慈怀疗护在癌症护理方面已相对成熟，但外科医生普遍缺乏慈怀疗护的培训，与患者的咨询时间也相当短，因此外科护理方面还是有一定的不足。

“手术治疗与慈怀疗护两者之间并没有什么冲突，我认为由外科医生来主导这一点非常重要，因为医生为你提供救治方案的同时，也应该以一种温和的方式来进行，根据患者的意愿来量身定制方案。这就是慈怀疗护的理念，也是‘以人为本’的护理。”