国防部系统出错间接导致战备军人估税扣税额计算错误，约1万5000名纳税人，包括战备军人以及他们的父母和配偶受影响。

错误的估税扣税额计算涵盖2025和2026估税年。受影响的1万5000名纳税人中，约7000人应缴付的所得税将增加，约8000人应缴的所得税将减少。税务局将追回总计约93万元的税收，并退还约99万5000元金额。

国防部和新加坡国内税务局（IRAS）星期四（9月3日）发文告说，这起估税扣税额计算错误事件之所以发生，是因为国防部系统出错，产生了不正确的战备军人活动记录，这些记录被用于计算受影响战备军人的估税扣税额。

文告指出，视个人可享有的估税扣税额及所得税税阶而定，税额上调或下调的幅度可介于不到10元至约900元。绝大多数受影响的纳税人，税额上调或下调幅度将少于200元。

国防部已纠正相关错误，并已通知所有受影响的战备军人。税务局则正着手修订受影响的估税通知书（Notice of Assessment），这些通知书最迟在2026年9月发出，并会在适当情况下反映须补缴的税款或退款。