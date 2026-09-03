华文媒体集团推出全新视频播客系列节目《案发现场》，请来资深新闻工作者《联合早报》民生民声组副主任陈凯松，回顾曾震惊全岛的命案。

第一集节目于星期三（9月2日）推出，故事聚焦2004年的8岁女童黄娜案件。当年10月10日，8岁的黄娜在巴西班让果菜批发中心被24岁马来西亚男子卓良豪（阿豪）谋杀，装进塑料袋和纸箱，弃尸直落布兰雅山公园附近丛林。

从一则失踪女童的寻人启事，演变成后来轰动全国的杀人弃尸案，除了当年参与报道的陈凯松和意外新闻记者，就连参与调查命案的查案官都印象深刻。

他在16年后接受采访时说，调查过程仍历历在目，并表示阿豪是他见过最淡定和冷静地配合警方调查的凶手，而且阿豪一直微笑，他到现在都无法忘记阿豪的神情。

时隔22年，我们再次翻开犯罪档案，还原案件现场以及案中案。

对黄娜事件印象深刻 新记者采访挑战大

陈凯松曾参与多个重大案件的采访，但对他来说感触最深的，毫无疑问是黄娜命案。因为这起案子所牵涉的范围之广、侦破过程之复杂，以及剧情反转之剧烈，远超任何记者的想象。

他受访时忆述，在长达两个多月的追踪里，新闻每隔几天就会有让人意想不到的发展，从黄娜失踪、到阿豪逃脱后在槟城被捕、再到黄娜母亲和继父不堪的犯罪过往，任何一个细节都足以登上当天报纸的头条。采访团队不分昼夜追踪，对精神和体力都是一项考验。

“从事意外报道的这些年，我深知，但凡涉及孩童的事件，社会的关注度往往格外高涨。黄娜事件之所以让我难忘，不仅因为她只是个小女孩，更因为我在这起案件中，看到了更复杂的人性。黄娜或许死于阿豪之手，但该为她的死负责的，远不止阿豪一人。”

被问及采访时印象深刻的画面，凯松表示他曾被怀疑破坏证据被警方叫去录口供、也曾凭借一个警方文告破了案、根据不同罪案现场把两起看似无关的案件牵连起来，还曾在警方捉人后从一众目击者中“点”出嫌犯取得独家照片。当年独家报道时任民防总监林新邦和肃毒局局长黄文艺新闻时的“步步为营”的过程，至今都还历历在目。（视频截图）

对他来说，意外新闻最特别的地方是它从来不会重复，再雷同的案子都有不同之处，关键在于记者怎么挖掘。而让他印象深刻的案子，肯定不止在“案发现场”系列里提到的四起。

至于现在采访意外新闻和10年前有什么不同，他表示年代不同，采访意外新闻所面对的挑战和难度也不同。

“记得前辈说过，他当年采访新闻遇到家属在哭时，可以要求对方先受访，访完才哭。现在的情况大不相同，越来越多受访者会以人权和个人隐私为理由拒绝受访，甚至阻止报道新闻。随着社交平台的兴起，新闻报道也开始讲求速度，这是大势所趋，也是新一代记者面对的最大挑战。”

首次参与主持 直播间打冷颤

UFM100.3沈嘉怡首次参与节目录制，她在受访时说，自己是个比较开朗活泼的人，觉得谈命案这类沉重课题有些挑战，加上要跟新闻界资深前辈合作，让她感到既兴奋又紧张。

《案发现场》是一个四集的短系列节目，除了黄娜案件，还有其他三起同样让新加坡民众印象深刻，占据头条新闻的惊人命案。沈嘉怡说，她印象最深的是录制第二集的时候，陈凯松绘声绘影的描述，让她听得入神，甚至不时打起冷颤。

UFM100.3沈嘉怡首次参与节目录制，形容主持过程是“既兴奋又紧张”。（视频截图）

她希望观众能透过节目，看到警察破案时的尽心奉职，还有记者们追逐真相的决心。她也希望大家在观看或收听节目之后，会更加珍惜我们现在所拥有的一切。

《案发现场》于9月2日至9月23日，每星期三下午5时，在《联合早报》YouTube和各大播客平台播出。