好心妇女收留无家可归的哥哥和侄子，没想哥哥喝酒赌博欠债，侄子也成“白眼狼”，趁她出国时带父亲回家住，还偷走金戒指和外币，与父亲五五分账。

被告是现年21岁的林家俊，他共面对六项控状，包括偷窃、擅闯、妨碍司法公正、伪造文件等。他星期三（9月2日）承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。

被告父亲是林明水（62岁），于2009年与妻子离婚，随后与母亲和同母异父的兄弟同住，直到母亲于2018年离世，兄弟两年后卖房，他和被告就无家可归。

同一年，林明水的妹妹，也就是被告的姑姑收留了父子俩。不过，林明水才住几个月，就因喝酒、赌博和欠债问题被赶走，只留下被告。

2023年，被告随着姑姑搬到公寓住，但为了防着林明水，姑姑不给被告家中钥匙，毕竟家中有女佣随时能开门。

2020年到2025年，姑姑还为被告缴付工艺教育学院（ITE）的学费，以及日常开销。

2025年10月尾，姑姑和家人出国，其间让被告另找住宿地点。怎料，被告却在姑姑出发前一天，从客厅偷走公寓钥匙，隔天带着父亲到公寓里过夜。

10月31日晚上8时许，当林明水再次回到公寓，正好被电眼画面拍到，姑姑质问被告，被告就让父亲离开。

岂料，被告不仅偷带父亲到公寓住，还趁机偷走价值1800元的金戒指，以及总价值约800元的欧元和澳币。

数日后，被告将外币换成新元，又以1800元卖掉金戒指，再与父亲五五分账。（人名音译）

称无家可归难过缓刑评估 被告盼直接判刑

基于被告年纪尚轻，主控官建议让被告接受缓刑监视评估，待报告出炉后再定夺。被告则希望法官能直接判刑，指他和父亲如今无家可归，不可能通过评估。

主控官指出，被告姑姑之前都在照顾他，提供吃住，或许会继续提供帮助。

法官最终谕令被告接受缓刑监视评估，案展9月17日下判。

被告的父亲林明水早前承认破门和收下偷来的赃物，被判坐牢九周。

完整报道，请翻阅2026年9月3日的《新明日报》。