中国女游客轻信“搭讪男”，随对方换钱又换酒店，在手机店兑换8000元后，当街遭抢走装满现金的名牌包。女游客狂追两条街，幸获多名路人相助，最终取回财物。

这起事件发生在星期天（8月30日）晚上9时许，地点是沙球劳路（Circular Road）一带。

来自中国上海的万小姐（38岁，商人）告诉《新明日报》，她29日深夜抵达新加坡，随后入住市区的美居ICON酒店，隔天晚上到牛车水一带吃晚餐。

傍晚约6时30分，她在珍珠坊附近逛街时，一名中年男子上前搭讪。她透露，对方说着流利的华语，又自称来自台湾，让她感到十分亲切。

“他说自己在这里住了很久，我就说起我想找银行换钱，而且也不喜欢现在酒店的环境，他就说可以帮我。”

万小姐随后回到酒店拿东西，并与对方约在晚上7时30分见面。

“他带我去一家像是手机店的地方，说这是他朋友的店，开出1新元兑5.5元人民币的兑换率，我就用4万4000元人民币换了8000新元。”

万小姐说，对方之后称要带她去驳船码头，以及带她到金沙酒店换新的住宿地点。

“他一直说很近、很近，可是我走了好久，也提议搭车，但他就说带我走小路，10分钟就到，这时我开始起疑。”

万小姐忆述，对方刻意带她绕路，她走了一个多小时，几乎筋疲力尽。来到沙球劳路时，她表明不想再走，男子提议到附近酒吧坐坐，她毅然拒绝。

“他大概察觉到我起疑，也不装了，直接抢过我的包就跑，我就在后面追，并大喊‘救命啊！打劫啊！’”

她说，自己的古驰包是三四个月前到澳门旅游时购买，价值超过5000新元，包内还有8000元现金。对方跑进后巷，她一路追赶，追了两条街后，一名男路人听到她呼救，挺身而出。

“之后还有一名印度人看到情况不对，加入追捕，最后两人捉住那个男的，把他押回来。现场还有几个人，有的帮忙看住对方，有的帮我报警，大家都愤愤不平。”

警方受询时证实当晚约9时零5分接获通报。一名45岁男子涉嫌盗窃被捕，警方调查仍在进行中。

被捕辩称是友人 夺包只是“逗她玩”

“搭讪男”被捕后狡辩是友人，还说夺包只是“逗她玩”。

万小姐气愤地指出，男子被捉后，还向警方狡辩说自己是她的朋友，抢包包只是“逗她玩”。

“怎么可能是逗我玩，我在后面追得气喘吁吁，一直喊救命，他都跑到快不见踪影了。”

万小姐事后也听说该男子有过案底，让她感到心有余悸。

完整报道，请翻阅2026年9月3日的《新明日报》。