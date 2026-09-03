48岁男子患末期鼻咽癌，原以为剩30天寿命，忍痛37次化电疗后活下来，如今开摊卖板面维持生计。

位于义顺51街第504座咖啡店的“小文板面”摊主陈永成（48岁），曾在工厂担任维修员长达八年，2018年确诊患上鼻咽癌。

陈永成受访时哽咽透露，姐姐与母亲分别在2017年与2018年相继离世。

“医生说可能是我当时太悲伤，才诱发身体癌变。”

2018年6月，他发现自己腰围从30寸骤降至26寸，体重也大幅下降，就医检查后隔天收到通知，证实患上末期鼻咽癌。

“医生还跟我说有个坏消息，寿命只剩30天左右。”

为不让家人担心 独往返医院治疗

陈永成回忆道，为了不让家人担心，他当时没向身边的家人透露病情，而是独自搭地铁去医院，接受37次的强效化电疗。

他说，到了第20天，身体痛到无法进食与行走，甚至要插管。

陈永成当时不断鼓励自己：“还没打不一定会输，你还有父亲在，一定要坚强活起来！”

历经整整两年的治疗与恢复，他体内的癌细胞终于清除。

陈永成坦言，走出病房后，现在仍得承受电疗与化疗后遗症的折磨，每天需进行拉伸动作、服药，但他咬牙重新站起来，借钱开摊，卖板面维持生计。

女友不离不弃 治病期间成婚

越南妻在陈永成与病魔搏斗期间毅然和他完婚。

陈永成透露，与越南籍妻子阿文2016年在越南的路边小吃摊结缘，之后靠网络维系两年的跨国恋情。

2018年6月陈永成查出末期癌症，当时远在越南的准岳母得知他接连丧亲且重病缠身，流着泪劝女儿：“阿成命很惨，你一定要买机票去新加坡照顾他和他90多岁的老父亲！”阿文过后毅然决然来新照顾他。

在陈永成仍与病魔搏斗、医生评估治愈率仅四成至六成的情况下，两人在2018年8月3日注册结婚。

陈永成说，在签署婚书的那一刻跟妻子说，如果她后悔仍可放弃，但妻子坚定不移。

陈永成透露，治疗期间妻子一直守在身旁，陪他渡过难关。

陈永成妻子说：“能看见他康复我就很开心。”

完整报道，请翻阅2026年9月3日的《新明日报》。