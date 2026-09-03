新加坡民防部队将在9月15日（星期二）傍晚6时20分，通过全岛的公众警报系统（Public Warning System）拉响“重要信息”警报。

民防部队星期四（9月3日）发布脸书贴文说，装有SGSecure应用的智能手机到时也会响起警报。警报将持续20秒，并伴有关于公众警报系统的简短文字信息。用户须启动应用的通知与警报设置，才可接收警报信号及文字信息。

使用新电信网络的公众也会在手机上收到通信广播系统（Cell Broadcast Mass Alert System，简称SG Alert）的紧急警报短信。

民防部队指出，在紧急情况下，SG Alert会配合公众警报系统，迅速向公众发出通知，并会通报应采取的行动等信息。

“重要信息”警报一般会在每年的2月15日和9月15日傍晚6时20分响起。公众听到警报时，可立即打开任一个本地广播电台或免费电视频道，收听关于公众警报系统的简短信息。

公众可上网www.scdf.gov.sg，了解有关信息。