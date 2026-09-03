38岁私召车司机疑心脏病发，失控撞上前方汽车。附近食客见司机昏迷坐在驾驶座上，上前实施心肺复苏术，司机送院后不治。

这起车祸发生在星期三（9月2日）早上11时许，地点位于如切路往马林百列中路方向的路段。

热心读者洪先生（55岁，设计师）通报，他路过这个路段时发现两辆汽车相撞，其中一名司机相信是心脏病发作，陷入昏迷。

《新明日报》记者赶抵现场时发现，车祸涉及一辆红色日产Qashqai汽车和一辆贴着私召车贴纸的灰色马自达汽车。据观察，后方马自达汽车的保险杆脱落，车灯破碎，汽车零件散落一地。

不愿具名的日产汽车男驾驶透露，他当时正开车去上班，突然感觉到车子从后方被追撞，他下车查看后，发现马自达车内的男司机已不省人事。

“他就一动不动地坐在驾驶座上，不久后就有人赶来帮他做心肺复苏术，医护人员也很快赶到接手处理。”

附近餐馆的职员阿米鲁（39岁）说，一名顾客见状后，立即上前为昏迷的司机施救，但对方毫无反应，不久后便被抬上担架送院了。

新加坡警察部队受询时证实案件，车祸涉及两辆车，一名38岁男司机在昏迷状态下送院，随后宣告不治。案件仍在调查中。

新加坡民防部队则指将一人送往樟宜综合医院。