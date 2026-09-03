进驻半年常跳闸，淡滨尼组屋楼下的小餐馆业者星期四（9月3日）早上开店又见电源冒烟，随后出门采购食材时店内起火，民防部队迅速到场扑灭。

这起火灾于星期四早上约8时20分发生，地点是淡滨尼43街第477座组屋楼下的餐馆。

事发地点在淡滨尼43街第477座组屋。（庄耿闻摄）

记者接获通报后赶往现场时，发现餐馆的卷帘门已被拆下，地上还有很多碎玻璃。

据观察，至少四辆消防车到场支援，现场仍弥漫着浓烟，警方则拉起封锁线，防止民众靠近。

餐馆部分被熏黑，地上满是碎片。（庄耿闻摄）

起火餐馆的负责人陈泓瑞（27岁）受访时指出，他清晨到店后，约6时30分打开电源总开关时，就看到有烟冒出来，立即尝试联系房东。

他说，连续拨打八次电话都无人接听，他便外出采购食材，直到早上8时31分，他接到市镇会来电，才知道餐馆发生火患。

他透露，自己半年前接手后，店内跳闸的情况已持续一段时间。

“一周有四天发生，曾有一天就跳电五次。我有联系房东处理，但情况都没得到改善。”

陈泓瑞指出，上月28日也曾发现店内电表箱有烧焦痕迹，房东上星期六更换，不料还是发生火灾。

附近咖啡店的陈女士（57岁，煎饼摊位助手）说，事发时她看到浓烟不断冒出来，还飘入咖啡店，起初她以为只是小火，没想到越来越浓，甚至无法呼吸，于是就慌忙与旁人一同逃生。

新加坡民防部队受询时说，火势涉及店内的电箱，消防员用一支水枪灭火，事故没有造成人员伤亡，失火原因调查中。

20人疏散 一人拒送院

20人疏散，附近店员事后气喘但拒绝送院。

民防部队指出，作为预防措施，约20名来自受影响组屋的公众被疏散，临近单位的一人接受检查时呼吸急促但拒绝送院。

据观察，当局封锁现场期间，四周有不少居民驻足围观。

咖啡店食客朱女士（72岁，退休）说，她早上9时来吃早餐时还能闻到烟味，但感觉不是大问题。

饮料摊位助手则说，着火时感觉到浓烟熏眼。