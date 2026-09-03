网传视频指中国顾客不惜花500元买机票派“美团外送小哥”越洋来新打包咖喱角，事件引议，公众称奇。

这起事件发生在星期一（8月31日），地点位于巴耶利峇中心购物商场（PLQ）的“芳林咖喱角”（Hong Lim Curry Puff）摊位。

网上近日流传一条视频，一名男子身穿中国外卖平台“美团”黄色制服，头戴头盔，站在摊位前点餐。

男子面对镜头指，顾客花了2400元人民币（约453新元）买机票，要求他从中国飞来新，购买一盒价值13元5角的咖喱角。

这名“送餐员”说是下单的老板想吃这个，当被问及这一趟工作能收到多少小费时，表示不能透露。

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视频引发热议，有公众质疑，中国的外卖平台“美团” 是否提供类似的跨境下单服务，“送餐员”又是否有必要下飞机后身穿全套制服到店面点餐。

“芳林咖喱角”联合创办人罗安琪（37岁）受访时说，当时摊位只有一名新来的女职员，因不谙中文而拨电向她求助，但她起初并未认得“美团”制服，以为只是普通送餐员前来点单。

“我的员工说没看过那个外送平台，我当时也没想那么多，把他当成普通顾客，让他付现金。直到有人前来拍摄，我后来看到视频才得知似是从外国来的。”