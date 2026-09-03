八名优秀教育工作者获颁今年的卓越教师总统奖，表扬他们在教学岗位上启发学生、陪伴学生成长，以及推动教育发展的贡献。

尚达曼总统星期四（9月3日）在配合教师节举行的颁奖礼上颁发卓越教师总统奖。教育部长李智陞、文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟，以及教育部兼永续发展与环境部高级政务部长、行动党党督普杰立医生也出席颁奖礼。

今年共有来自308所学校的5125名教师获得卓越教师总统奖提名，18人入选，最终八人获奖。入选教师可获得一笔资助，参加本地或海外的会议、研讨会和课程；获奖者则有机会参与海外学习计划，以提升专业技能。

八名获奖者分别是林景中学资讯通信科技与应用科学部门主任吴俊宏（39岁）、学林小学母语部门主任吴忞珉（55岁）、士林小学低年级学习需求高级教师哈菲莎（Hafizah Binte Mahmud，45岁）、安德逊实龙岗初级学院淡米尔文高级教师卡马拉帕希（Kamalavani d/o Palaiyan，55岁）、圣安德烈初级学院英文文学主导教师邱丽霖（44岁）、大众小学科学部门主任王萱菀（39岁）、义安理工学院高级讲师罗海扎（Mis’Rohaiza Binte Amin，49岁），以及淡马锡理工学院沉浸式媒体与电玩开发课程主任沙米姆（Shamim Akhtar，50岁）。

拥有32年教学经验的吴忞珉，大学修读中文系，毕业后投身教育。她认为，华文教学不只是让学生掌握词汇、语法和课文，更重要的是借助语言和文学作品，引导学生思考、理解他人，并逐渐建立价值观。

她一直认为，华文是一门“又感性又理性”的语言。

她发现，不少学生觉得汉字笔画多、结构复杂，因此对学习华文产生畏惧。为减轻学生的压力，她会从汉字构造和造字方法入手，让学生了解字形背后的逻辑、意义和故事。

“我觉得我可以为华文讨个公道，让他们觉得其实真的没有那么难懂，而且很有趣。”

除了语言能力，她也重视学生价值观的培养。她会利用故事和文学作品中的人物与情节，引导学生讨论并引发思考。

例如，故事中的孩子为了不让父母担心而说谎，她会问学生：“如果你是故事中的人物，你会怎么做？”以及“你觉得他说谎是对还是错？”

吴忞珉认为，这类讨论能让学生发现事情并非简单的非黑即白，也学习从不同角度看待问题。

“价值观并不是要你背出一个正确答案，说这样做是对的、那样做是错的，而是需要让孩子去想、去反思，懂得怎么去理解别人。”

在她看来，无论教授什么科目，教师最终都是“育人为主”。知识可以随着成长继续学习，但品格、价值观以及待人处事的方式，要从小逐渐建立。

“育人、教人是一辈子的事。”

面对不断变化的教学方式和学生需求，吴忞珉也认为教师必须积极学习、与时俱进，并具备韧性，勇于尝试新的教学方法。

助学生从缺勤到明确方向 制定计划作出改变

同样重视学生成长的吴俊宏，今年踏入第13年教学生涯，大学主修化学，目前主要教授科学。他也以一名学生的实例，说明教书不只是传授知识，更重要的是帮助他们成长，找到自己的方向。

今年共有八人获得卓越教师总统奖提名，其中两人是学林小学母语部门主任吴忞珉（左）和林景中学资讯通信科技与应用科学部门主任吴俊宏。（郑一鸣摄）

他说，这名学生从中一开始就有缺课问题，后来也逐渐与朋友疏远，上学对他的吸引力越来越低。到了中二，一次谈话中，学生提到在海军开放日去参观活动时，对加入海军产生兴趣，还考虑未来成为海军医疗军官。

吴俊宏发现，这是帮助学生重新找到学习动力的契机。

“这是他自己想做的事情，不是父母希望他这么做，也不是我一开始就想跟他谈的问题。”

因此，他没有直接要求学生“好好上学”，而是从学生自己的目标出发，和他讨论如果想成为海军军官，要具备什么条件。

除了学业成绩，包括科学在内的科目必须达到一定要求，他也告诉学生，军人必须守纪律、准时履行职责，即使是不想做的事情，也必须完成。

通过一次次谈话，学生逐渐意识到，如果连上学都无法坚持，未来也很难实现自己的职业目标。目前已是中四的他，虽然出席率仍未达到百分之百，但整体情况已比过去好很多。

吴俊宏认为，重要的是学生开始有了属于自己的目标和规划。“他之前可能缺少的是具体的规划，以为自己想要的东西最后就会自然得到，却没有想到要为此制定计划、采取具体步骤。”