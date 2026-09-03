熊猫佳偶“凯凯”“嘉嘉”9月过生日啦！新加坡河川生态园这个月已为两只熊猫宝贝筹办一系列的庆生活动。

万态保育集团星期四（9月3日）发文告宣布，河川生态园本月为两只明星大熊猫筹办双重生日庆典。这对佳偶碰巧都在9月诞生，嘉嘉星期四迎来18岁生日，凯凯则在9月14日迎来19岁生日。

为了与广大粉丝同欢共庆，河川生态园将于9月5日和13日分别为两只大熊猫举办生日派对，访客不仅能现场观看大熊猫享用由护理团队精心制作、充满巧思的丰富生日礼盒，还能在浓浓的生日氛围中与憨厚的熊猫同庆。

配合大熊猫生日的这个月，“熊猫星球”大熊猫主题互动展（Panda Planet Immersive Experience）也来到狮城呈献中国境外首秀。这个展览隶属于“中新熊猫情缘”系列主题活动，展览由央视网iPanda与万态保育集团联合呈献，于9月4日至14日在河川生态园竹林展区正式开放。

展览共设三大沉浸式区域：科学区带领访客探索大熊猫的演化与保育工作；生日区不仅分享了这对“明星夫妇”的趣味知识，还为访客带来嘉嘉凯凯久违的幼崽“叻叻”、在2024年初送回中国后的最新近况。最后一个展区MR体验区，则通过虚拟现实技术，让访客身临其境地领略中国大熊猫的自然栖息地。