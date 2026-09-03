曾因走私电子烟被罚款，负债累累的马来西亚籍男子为了300元酬劳，接下运送1050个“丧尸烟弹”的工作，骑电单车过兀兰关卡时人赃并获，被判坐牢15周。

被告季邵华（42岁，译音）面对两项抵触《烟草（广告与销售管制）法令》的控状，他星期四（9月3日）承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考量。

根据案情，被告在2025年7月4日早上约7时45分，骑电单车从兀兰关卡入境。一名辅警在例行检查时，从被告的电单车搜出七个黑色塑料包裹，里头装有1050个电子烟烟弹。执法人员也发现被告持有一套供自用的电子烟。

案件随后转交卫生科学局调查，这批电子烟弹过后全被检测出含有依托咪酯，黑市值约7万3500元。

被告的电单车在兀兰关卡被搜出1050个丧尸烟弹，这些烟弹的黑市值约为7万3500元。（取自法庭文件）

调查显示，被告持工作准证在新加坡工作。他知晓走私电子烟属违法行为，但因当时欠下4万令吉（约1万2589新元）债务，为了300新元酬劳，决定铤而走险。

庭上揭露，被告曾在2024年6月使用同一辆电单车走私107个电子烟和14个烟弹入境，在同年10月被判罚款4000元。为了支付罚款，被告在马国向大耳窿借了1万5000令吉（约4719新元）。

2025年1月，被告因财务问题，再次联系先前安排他走私电子烟的男子，并获介绍一份运送电子烟及相关配件到新加坡的工作。他起初有些犹豫，但因经济状况越来越困难，最终在6月底答应接下工作。

同年7月3日凌晨，被告根据指示到新山彩虹花园一处店屋的楼梯间收取货物，并在隔天（4日）早上走私入境。被告原本计划在晚上9时下班后，再把货物运送到义顺，届时对方才会提供确切地址，结果在关卡被抓现行。

被告求情时说，他因财务面临困难才会犯案，希望可以早些回到马来西亚工作偿还债务，恳请法官轻判。

国家法院法官陈乐熊下判时说，被告为了酬劳替团伙走私烟弹，而且此前曾因走私电子烟被罚款，却在不到一年内重犯。此次涉案的烟弹数量更多，且含有依托咪酯，而走私会增加我国的电子烟供应，因此判他坐牢15周。