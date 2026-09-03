新加坡监狱署 与 内政科技局 合作研发监狱巡逻监管机器人（Prisons RObot to Eradicate Conflicts and Threats，简称PROTECT），星期四（9月3日）向媒体展示机器人的自主巡逻和事故应对能力。

这款重约500公斤的新型机器人可沿预设路线自主巡逻，并利用人工智能导航侦测和绕开障碍物。机器人也设有防人为干扰系统，一旦受到干扰或损坏，就会向监狱官发出警报。

巡逻期间，机器人会将实时影音传送到惩教单位指挥中心，把监控范围延伸至固定闭路电视摄像头覆盖不到的地方。机器人拥有接近360度视野和双向通讯功能，监狱官可远程观察现场，并向囚犯发出口头指示。

若囚犯不遵从合法指示，监狱官在有需要时可根据既定行动规范，远程启动机器人的制止功能，包括长距离扬声装置、强光干扰装置和刺激性喷雾。监狱署指出，有关功能让监狱官可根据事故性质和严重程度，循序并按比例采取应对措施，所有行动和后续处置的决定仍由监狱官负责。

试验期结束后评估机器人实际运作 再决定是否扩大部署

监狱署行动处未来运营监狱官林志光助理狱署长受访时说，监管机器人协助监狱官进行日常监管、监视及事故应对，让监狱官能腾出更多时间与囚犯进行有意义的互动和改造工作。

他说，目前囚犯在监狱操场放风（yard sessions）时，监狱官一方面须监督活动、警惕潜在威胁，另一方面也要与囚犯互动，处理他们提出的询问和要求。因此，监管机器人能起到辅助作用，协助他们更好应对囚犯的不同状况。

目前，监管机器人不会用作24小时巡逻，而是在囚犯放风期间辅助现有运作。三台机器人将从下个月起至明年1月，分别到三个监狱机构展开试验。

林志光说，四个月的试验将评估机器人在实际运作环境中的表现、能多大程度辅助监狱官，以及如何融入现有运作，再决定是否进一步扩大部署。

监狱署目前也使用闭路电视摄像头结合先进视频分析技术，侦测异常行为，包括囚犯冲突、自残行为或潜在医疗紧急事故，让监狱官及时应对。

内政科技局专业研究中心自动化和无人系统首席工程师彭崇添说，监管机器人是一套专门为监狱运作量身打造、从零开始研发的机器人系统。

监管机器人虽然使用人工智能，但彭崇添指出，现阶段机器人内置的人工智能模型仅用于识别人类。系统研发期间也经过系统化安全审查，并将识别出的安全管控措施纳入机器人的设计和操作流程。

监狱署强调，随着更多科技投入运作，监狱官仍会是监狱运作和决策的核心，机器人主要发挥辅助作用，而非取代监狱官。