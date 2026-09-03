从下个月1日起，订购明年1月1日起从新加坡出发的客运、通用和商务航班机票，需同时承担可持续航空燃料税；受访旅行社认为对旅客影响不大，但已有熟客要求提前在本月内订好明年出发的行程。

根据早前报道，可持续航空燃料税（Singapore’s Sustainable Aviation Fuel Levy）附加费，取决于航线距离和舱位类别，航线距离越远、机舱类型越高也越贵。根据去年公布的标准，经济舱和豪华经济舱加征每人每趟1元至10元4角；商务舱和头等舱，每人每趟则加征4元至41元6角。

受访的旅行社负责人都指出，旅行团出游，大多数团客选择经济舱，只有少数团客会选择升舱，因此附加费并不高。

大通旅游市场部主管卓琼华说，旅行社目前尚未收到具体附加费定额，但是如果参考之前当局所提供的信息，单程航行附加费1元至10元4角，对旅行团来说，影响不会太大。

南和旅行社市场部高级经理郑家诚受访时也认为，目前看来不会有太大冲击：“公众会了解目前的情况，毕竟征收的燃油附加费及其他额外税项，在出票时都会清楚列明。”

他也说，今年预订来年的热门旅游目的地，如中国、日本、韩国、台湾及东南亚国家，因为航线距离并不远，加征可持续航空燃料税后带来的价格涨幅并不显著。

超级旅游集团副总裁黄海笑也不认为，机票加征可持续航空燃料税会减低旅客出游的兴致。“想出国的旅客都会明白，这个附加费是不可避免的。”

计划明年3月到欧洲旅游的江黎儿（24岁，文员）说，目前看来影响应该不大，不至于浇灭她出国旅游的兴致。不过，她原本打算晚些才申请年假和张罗机票，现在得知下个月起必须多付几十元附加费，她会赶在本月内把行程定下，在可持续航空燃料税新措施未生效前，抢先买机票。

航空货运行业协会：绿色转型须兼顾环境责任与经济韧性

原本货运航班也要与客运航班同时征收，但考虑到货运行业收费较复杂，民航局决定推迟一年向航空货运征税，从2028年1月1日起飞的航班才开始实施，订票附加费生效日期是2027年10月1日。

新加坡航空货运代理协会主席蓝延理，对民航局决定推迟一年向航空货运征税表示欢迎。

但是他也强调，虽然协会全力支持长远脱碳目标，但绿色转型必须兼顾环境责任与经济韧性，避免对面临成本和竞争压力的企业造成过重负担。在接下来一年的缓冲期间，协会将继续与政府及利益相关者紧密合作，共同建立一个商业可行且务实稳健的征收机制。