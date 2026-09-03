技能及人力发展局总署长（机构事务组）兼财务总监沈慧婷从明年4月1日起，接替陈金淡出任慈善总监。陈金淡卸下职务后将退休，结束长达39年的公共服务生涯。

文化、社区及青年部星期四（9月3日）发文告宣布，沈慧婷将从10月1日起受委为候任慈善总监，以及合作社注册局候任执行司长。

目前在技能及人力发展局（SWDA）主管机构事务与财务职能的沈慧婷，2012年加入公共服务时担任助理慈善总监，并于2016年晋升为副慈善总监。

任职期间，她在推动关键政策、立法，以及数码化转型方面，发挥了关键作用，致力于加强慈善领域的治理能力与韧性。她也在支持慈善机构渡过冠病疫情方面作出了显著贡献。

沈慧婷的经验还横跨社会服务和劳动力发展领域。她曾借调至国家福利理事会以及当时的劳动力发展局。

推出十年转型路线图 梁振伟肯定陈金淡贡献

陈金淡是在2020年11月出任慈善总监。在冠病疫情期间，他与团队为慈善团体和合作社实施援助措施、推动数码化和能力建设，确保这些机构在最关键的时刻能够继续为社区服务。

他与团队跟慈善理事会及业界伙伴紧密合作，通过简化《治理守则》、检讨“慈善透明度框架”，并提供实用资源与资金支持，提升了慈善领域的治理、问责与运营能力。在合作社方面，他们携手中央合作社基金委员会及新加坡全国合作社联合会，制定了“十年转型路线图”，旨在强化行业领导力与治理，并深化社会影响力。

陈金淡2020年11月出任慈善总监，并将在2027年4月1日结束长达39年的公共服务生涯。他曾任监狱总监。（文化、社区及青年部提供）

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟在文告中，感谢陈金淡多年来对公共服务的贡献，以及对慈善与合作社的付出。

梁振伟说，在陈金淡的领导下，我国的慈善和合作社领域强化了治理水平与韧性，以更好地满足社会需求。

同时，梁振伟也欢迎沈慧婷加入文社青部。

“她在公共服务，包括慈善领域积累的丰富经验，将帮助她胜任这个新职务。我期待与她合作，共同支持我国慈善和合作社领域的持续成长与发展。”