新加坡红十字会为中尼边境泥石流灾区追加17万元人道主义援助，这笔捐款将用于支持灾区的救援工作、添购净水粉、净水器及紧急食品等物资。

新加坡红十字会星期四（9月3日）发文告宣布，这笔追加捐款是在先前承诺的5万元初始救灾款的基础上，额外添加。

这17万元当中，约8万元将用于向2500户家庭分发大米和小扁豆等主食；剩余的约9万元则用于采购净水物资。首批定于本周末运到灾区的物资包括183台高性能净水器，每台净水器每小时可产出超过200公升清洁水，足够供给200人的社区使用。

自公众募捐活动启动以来，新加坡红十字会已收到社会各界捐出超过300万元善款。

新加坡红十字会秘书长兼总裁威廉（Benjamin William）在文告中感谢各界所给予的鼎力支持，也为此感到深受鼓舞。他说，过去几天，许多热心民众亲自前往红十字会之家递交捐款：“红十字会将以透明、高效的方式管理捐款，决不辜负公众信任，确保善款能发挥最大的效益。”

此前，新加坡红十字会已通过国际红十字与红新月运动伙伴，支援尼泊尔当地的急救和赈灾工作。截至9月2日，尼泊尔红十字会已在各受灾地区分发了1520张毛毯、715张床垫、1418张防水布、392套卫生用品包、760套女性尊严包、490个水桶、365顶蚊帐、80座应急厕所、55个急救箱、25副担架和14顶帐篷。同时，也为努瓦科特的750名流离失所者提供热食，并设立重建家庭联系（Restoring Family Links）和心理急救服务台。

中尼泥石流灾区的公众募捐活动将持续至2026年11月30日。公众可通过信用卡、支票、PayNow，或到红十字会之家捐款，也可参与相关筹款活动。在海外人道救援捐款扣税计划下，这次募捐活动中的个人及企业捐款，均可享有100%税务扣除。