只要成员国间携手合作，亚细安有潜力满足自身的能源和粮食需求。作为一个小国，新加坡希望发挥桥梁作用，促进亚细安市场一体化，以创新方式吸引私人领域投资相关项目。

由新加坡英国商会主办的第三届可持续发展对话星期四（9月3日）举行。

永续发展与环境部首席谈判代表张俊兴在一场聚焦第31届联合国气候变化大会（COP31）的专家讨论上，谈及亚细安如何吸引投资，推动区域可持续发展项目。

近年爆发的俄乌战争和中东冲突，对东南亚乃至亚洲各国带来的直接影响，主要体现在能源与粮食供应领域。

张俊兴说：“若亚细安成员国加强合作，我们其实能够满足自身在能源和粮食方面的需求。关键挑战在于如何确保亚细安市场一体化，朝着共同目标迈进。”

他指出，每一届气候变化大会上，一个反复出现的问题是：推动可持续发展项目所需的资金从哪里来？新加坡正试图扭转这种辩论思路，转而主张从一些规模较小但具重要意义的项目切入。

“关键在于如何设计一个项目，让私企觉得它能够带来回报，资金自然就会流入。”

澳洲：争取COP31达成国际合作

今年的气候变化大会将在11月举行，由土耳其担任东道国，澳大利亚负责领导国际气候谈判。

澳洲驻新加坡最高专员公署副高级专员福利特（Emily Follet）参与讨论时指出，本届气候变化大会是在多边体系面临巨大压力的情况下举行的。不过，面对气候变化这个没有任何国家能够单独解决的全球挑战，达成共识仍然至关重要。

“我们应当认识到，多边合作已经带来了改变。在达成《巴黎协定》前，全球升温原本正走向4摄氏度，如今已收窄至2.8摄氏度。虽然这个数字还是太高，但说明国际合作是重要的。”

土耳其驻新加坡大使阿尔斯兰（Sadik Arslan）则说，对于今年的气候变化大会感到“乐观”。他说，土耳其被迫从一次次巨大天灾中汲取沉痛教训，面对气候变化，世界已经没有自私自利的空间。

要达成有效的多边合作，张俊兴呼吁各国履行“基本义务”，包括向联合国提交国家自主贡献目标，以及《巴黎协定》下的《两年期透明度报告》（Biennial Transparency Report）。

约200个国家本应在去年提交新的国家自主贡献目标，但目前仍有约四分之一尚未提交。《两年期透明度报告》旨在推动各国向国际社会公开应对气候变化的进展与相关数据。

新加坡英国商会星期四举办第三届可持续发展对话。为活动致辞的是文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕（右）。（新加坡英国商会提供）

同日较早，文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕为对话会致辞时也说，本届气候变化大会由土耳其和澳洲携手推动，具有独特意义，体现了伙伴关系在大会理念和运作中的核心地位。

她说：“COP31必须向国际社会传递坚定支持多边主义的强而有力信息。”

吴函燕指出，推动永续合作有助带动经济增长、提升国家韧性，以及促进社会融合。我国把永续发展视为提升未来竞争力的关键动力，并致力于把握这场转型机遇、开拓新产业、创造优质就业机会。

作为一个小岛国，新加坡也采取了一系列措施，应对气候变化带来的海平面上升、极端天气等挑战，以及提升粮食韧性。例如，填海建造“长岛”保护海岸线；通过扩大食品供应来源、加强国际伙伴合作、推动本地生产等，保障粮食供应。