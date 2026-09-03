因涉嫌在假冒官员骗局中听从指使充当“钱骡”，一名29岁男子被捕，将于星期五（9月4日）被控。

新加坡警察部队星期四（3日）发文告说，当局8月28日接到报案，一名受害者称接到来自多元货币平台YouTrip职员的电话。对方过后提供了一份保险单，上面印有她全名和身份证号码。受害者信以为真，因此要求取消该保单，随后一名自称来自新加坡金融管理局的官员联系了她。

对方指受害者因资料遭人盗用而涉及一起刑事案件，要她将自己的珠宝首饰交给当局进行鉴定。同一天，受害者将价值2万元的珠宝首饰交给一名29岁越南籍男子。

警方网络指挥处随后进行调查，并在移民与关卡局支援下，于星期二（2日）将涉案男子逮捕。初步调查显示，这名男子相信是在跨境诈骗团伙成员的指使下，协助他们收取现金和贵重物品，之后再交给其他人。

当局指出，男子星期五将被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）》，洗钱一旦罪成，可被判最高10年监禁或50万元罚款，或两者兼施。

警方强调，将严正看待这类罪行，会毫不犹豫将涉案者绳之以法。诈骗案钱骡可被判处酌情鞭刑，最多可鞭12下；诈骗团伙成员及招募者，则须强制鞭刑至少六下，最高可达24下。

当局提醒公众，切勿将现金或贵重物品交给身份不明者，或将这些物品留在某个地方让其他人前来领取。

同时，新加坡政府官员，包括金管局职员，绝不会通过电话要求公众转账、透露银行登录资料，或将电话转接给警方等。

警方提醒，公众若想知道更多诈骗信息，可拨打ScamShield防诈骗热线1799或上网（www.scamshield.gov.sg）了解。