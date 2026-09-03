16名教师获新加坡福建会馆颁发的飞跃教师奖，其中有得奖教师针对听障学生的需求，为他们量身定制学习辅助工具。

周慧琳（30岁）自2020年加入教育行业，目前在博理中学教历史与社会知识。她在2023年因膝部手术休假，利用休息时间学习手语。她说：“我一向对各种语言都很感兴趣，而手语是一种视觉上的语言，我觉得非常有趣。没想到学了手语之后就有机会申请转到博理中学教书，让我可以为学校里的听障学生提供支持。”

周慧琳认为每个学生都有自己的学习方式，而听障学生比较依赖视觉，因此根据他们的学习需要，为班上的听障学生定制了印有不同国家图案的磁吸卡片，辅助他们学习历史。学生在这套学习辅助工具的帮助下成绩有所提升，也变得更自信。

她说：“当我的学生们开心地来上学，享受校园生活，并且感到安心，愿意探索和学习、认识自己，逐渐成长为更好的自己时，我就觉得很满足。”

福建会馆星期四（9月3日）在新加坡费尔蒙酒店（Fairmont Singapore）举行第15届飞跃教师奖颁奖典礼。教育部长李智陞担任颁奖主宾，为16名教师颁奖。

飞跃教师奖由已故前总统纳丹于2011年发起，表扬用心栽培学生、为学生带来积极影响的杰出教师。

今年的得奖教师从205所学府的340个提名中脱颖而出，包括7名小学教师、5名中学教师、2名初级学院教师和2名特殊教育教师。

李智陞：教育成果虽非立竿见影 播下种子终将生根发芽

李智陞致辞时引用“合抱之木，生于毫末”勉励教师持续播下教育的种子。他说：“虽然教育的成果未必立竿见影，但你们今天所种下的每一颗种子，终将在你们学生未来的人生中生根发芽，帮助他们茁壮成长。”

福建会馆会长蔡其生致辞时指出：“科技虽日新月异，但教育的本质——立德树人、关爱学生——始终不变......我们的教育工作者同样在善用新工具提升教学效能的同时，坚守诚信与品格的底线，用心守护每一位孩子的成长。”

另一名获奖教师潘柔锦（36岁）是一名华文教师，教学12年，目前在武吉巴督中学任教。她在求学期间曾获得教师的温暖与鼓励，并因此建立自信。她说：“我希望把曾经在老师身上得到的关爱和支持传递下去，为教育下一代尽一分绵力。”

潘柔錦观察到，随着家庭语言环境改变，许多学生在日常生活中缺少使用华语的机会，所以觉得学习华文很吃力。为了提高学生的学习兴趣，她尝试以轻松的教学方式让学生接触华文。

她说：“有机会的话我会让他们听一些华语流行歌曲，还有在他们休息的时候播放一些短视频。”