注意到不法之徒运用加密货币跨国行骗，警方网络指挥处除了和本地平台合作，也协同海外伙伴，展开取缔行动，成功帮助超过405名受害者，保住超过894万元款项。

新加坡警察部队星期四（9月3日）发文告说，警方网络指挥处（Cyber Command）和Coinbase、Coinhako、DTCPay、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbit等数码付款代币（DPT）服务商，于7月1日至8月31日展开为期两个月的执法行动。

在行动中，当局利用区块链情报公司TRM Labs和区块链分析公司Chainalysis的工具，通过先进的区块链分析技术，识别出坠入骗局的受害者。这些诈骗类型包括冒充政府官员、投资和求职诈骗。

在上述服务商支持下，当局成功识别超过355名受害者，通过电话或面对面方式，避免这些受害者损失超过894万元。

这是当局第四次举行类似行动，而有鉴于加密货币相关诈骗一般涉及跨国作案，首次联手海外执法伙伴，如美国联邦调查局和澳大利亚新南威尔士州警方的网络犯罪调查组，分享从行动中获取的区块链情报。这成功帮助识别额外50名外籍受害者，避免他们蒙受进一步损失。由于这些是海外案件，因此我国警方没有更多有关信息。

警方指出，随着诈骗手段日益精密、规模不断扩大，网络指挥处的调查与技术能力、数码付款代币服务商的支持，以及与海外执法伙伴的合作，是及早侦测诈骗活动、保护公众免受财务损失的有效方式。当局将继续与利益相关者合作，打击网络犯罪，并主动展开行动，保障公众的安全与利益。

公众若要了解有关诈骗手段的信息，可拨打1799防诈热线，或浏览www.scamshield.gov.sg。若掌握涉及诈骗的情报，可向警方通报。除了可拨打警方热线1800-2550000，也可上网www.police.gov.sg/i-witness。所有资料将严格保密。