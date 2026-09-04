苹果手机和智能手表使用者搭地铁时，只要预设了“快捷出行”卡，便无须再提前启用和解锁苹果支付应用，也能“拍卡”进出地铁站闸门。

此前，乘客若用苹果支付搭地铁，得在启用苹果支付应用后，先使用密码或生物识别解锁，才能启动近场通信（NFC）付款功能通过地铁站闸门。如今用户只要在苹果支付应用中，为银行卡开启“快捷出行”（Express Travel）功能，便可在手机未解锁、苹果支付未启用的情况下，直接拍卡出入闸门。

陆路交通管理局星期五（9月4日）受询时说，这项快捷模式功能从8月中起，在所有地铁线和轻轨列车线推行。

“陆交局计划在2027年底前，把这项功能延伸至本地整个公共交通网络。这样一来，乘客无须启用设备，也无须通过密码或生物识别认证，也能拍卡付款，让支付车资的过程更快捷。”

这项快捷模式功能从8月中起，已在所有地铁线和轻轨列车线推行。（白艳琳摄）

至于巴士，苹果支付的“快捷出行”功能只适用于升级版的阅卡器。然而，陆交局仍在提升巴士网络阅卡器系统，若搭乘的巴士未配备新的阅卡器，乘客还是须在拍卡前，预先解锁手机并完成认证，才能支付车资。

陆交局日后将公布更多详情。

部分公众忧虑电子钱包安全

每天搭乘地铁的补习教师陈慧琳（26岁）认为，快捷出行卡功能让进出地铁站更方便。她前几天发现这项新功能后便开始试用，至今未碰到问题。

陈慧琳说：“之前，我得提前解锁才可以付款并进出闸门。手机有时可能会‘慢半拍’，延缓解锁，导致后面排长龙，让我感到很不好意思。如今这项新功能省去了解锁的步骤，让乘客更快通过闸门。”

陈儒恩（24岁，学生）受访时则说，他每天使用实体银行转账卡搭乘公共交通。他认为，即使收费系统与苹果支付更兼容，让使用电子支付更快捷，他还是不会改用手机付款。

“我担心预设快捷出行卡会危及电子钱包的安全，若别人捡到我的手机便可随意拍卡乘车。”