今年上半年，国家环境局在全岛共开出约5300张罚单给随地乱丢垃圾的违例者，比去年同期的7000张，减少24%；对“垃圾虫”发出的执行劳改令，也从去年的373个，减至267个。

环境局答复《联合早报》询问时说，这显示持续且公开的加强执法和运用监控摄像头等科技辅助，发挥了阻遏作用，自2024年“公共卫生年”以来加强卫生热点的巡查执法，以及2025年推出的“净化社区”计划取得了成效。

环境局星期五（9月4日）发文告，透露今年上半年的卫生执法工作的最新进展。当局在卫生热点展开逾110次的加强执法行动，并发出267个执行劳改令，勒令垃圾虫在这些热点进行最多12小时的劳改工作，以警示他人。

根据《环境公共卫生法令》，乱抛垃圾初次被控而罪成者，可罚款最高2000元，重犯者可罚最高4000元；三次或以上的屡犯者则最高可罚1万元。

环境局是透过垃圾量统计、公众通报和实地监察来识别出卫生热点，并在净化社区计划下以针对性执法、部署监控和实地宣导，来解决这些热点地区的卫生问题。目前尚在观察中的卫生热点共有12处。

其中宏茂桥4道第628座组屋的垃圾量，从去年7月至今年6月显著减少了54%，成功脱离热点观察名单。

环境局也自去年10月起推出为期半年的试点计划，为19个市镇理事会每月各提供两台监控摄像头的部署，对区内高楼抛物热点进行监控。

文告指出，市镇会可根据对区内情况的了解和实地情报或反馈，来决定摄像头适合的部署地点。通过情报共享、实地监测和部署针对性摄像头，双方的紧密合作有助于当局跟进调查高楼抛物的违规行为。

环境局去年共进行约2200次摄像头的部署，对高楼抛物行为采取了500项执法行动。

借助科技加强卫生清理和巡查

本地首个自动路面清扫车在碧山—宏茂桥公园的试行已完成，目前试点已分别在今年4月和7月拓展至滨海公园和东海岸公园，并有意逐步推广至更多合适的公园。（Chye Thiam Maintenance提供）

环境局还借助科技加强卫生清理和巡查工作，以腾出人手来从事更有必要的工作。例如，采用被动式红外线摄像机、内窥摄像仪和热成像摄像头来侦测和观察老鼠可能藏匿或出没的地点。

当局也和清洁服务商合作，包括在特定地点安装传感器进行监测，以及时应对排水沟堵塞或垃圾桶满溢的情况。

环境局也在六条河道部署自动化清洁水道无人船，以自动收集并清理水面漂浮物，可减少人手部署并有效提升工作场所的安全。（Chye Thiam Maintenance提供）

目前实里达河及梧槽水道等六条河道还部署自动化清洁水道无人船，以自动收集并清理水面漂浮物。这能减少人手部署并有效提升工作场所的安全。

此外，在碧山—宏茂桥公园试行的首个自动路面清扫车，已正式运行。这项试点已分别在今年4月和7月拓展至滨海公园和东海岸公园，并有意逐步推广至更多合适的公园。