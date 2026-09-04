在小贩中心用餐后，因没有归还托盘和餐具而接到警告和罚单的食客大幅减少，国家环境局今年上半年仅发出52个警告函和三张罚单，显示强制归还托盘餐具的措施取得明显成效。

去年同期环境局对这类违例者发出了628个警告函和七张罚单，前年同期则发出2984个警告函和七张罚单。

环境局星期五（9月4日）发文告，透露今年上半年卫生执法工作的最新情况。

文告说，全岛小贩中心的托盘和餐具平均回收率，与2021年8月执法工作开始前的65%相比，有明显改善；2024年4月上升到93%，目前稳定维持在94%。

去年全年，环境局共发出814个警告函及11张罚单给违例者。

自2021年9月1日，当局在小贩中心推行强制食客归还托盘和餐具的规定，隔年起也在咖啡店和食阁执行。

执法人员会先对未守条规的食客进行劝导，并对不听从者发出书面警告。自2023年6月1日起，则会要求不从者提供个人资料，并对初犯者发警告函，第二次违规者将被罚款300元，屡犯者则可能被控并由法院判处罚款。

文告也点名表扬其中表现出色的小贩中心，例如芬维尔小贩中心与巴刹、马吉街（Market Street）及忠邦巴刹与小贩中心，平均回收率达98%。

今年首六个月 对厕所卫生欠佳的咖啡店采取约150次执法行动

另外，环境局也透露，咖啡店厕所翻新津贴和深度清洗津贴于2025年11月推出后，截至今年6月，共收到219份合格申请，当中175份是厕所翻新补助，另有44份是厕所深度清洁补助。其中有44家咖啡店已完成厕所翻新或深度清洁工作。

当局去年和今年上半年也针对咖啡店、小贩中心和商场的公共厕所，分别进行了约7500次和4000次检查。自去年底，当局进一步加强对表现欠佳的咖啡店等的审查，今年首六个月已采取了约150次执法行动。

公共区域的老鼠洞减少

环境局会在一些卫生热点或商业活动频繁的地点部署热成像摄像头，来侦测和观察老鼠可能藏匿或出没的地点，并和商家等相关方紧密协作整改，以期从源头遏制鼠患问题。（国家环境局提供）

应对鼠患的工作方面，根据每两个月的检测周期，今年上半年在公共区域发现的老鼠洞平均数量为3400个，比去年同期的5400个显著减少。

上半年环境局与新加坡食品局也就鼠患问题，对场所业主联合采取约490次执法行动，其中约260次涉及垃圾管理不当，与去年同期相比增加50起。

环境局也在“净化社区”计划下，和四个垃圾管理欠佳地区的相关方合作，以期从源头遏制鼠患。例如当局在义顺11道，通过与商户沟通、与市镇理事会紧密协调，并部署监控摄像头，使得垃圾管理违规的情况从今年3月至7月减少逾六成。目前这一区处于后续监控中。