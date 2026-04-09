美国战争部今年8月初对外公开的一份“战争报告”显示，新加坡购置的20架美国制造F-35隐形战机及相关设备，总价为40亿5900万美元（约51亿5493万新元）。这是采购合同的总价首次被公开。

这份于今年4月发布并在8月3日解密的报告，也列出这20架战机的交付时间和部署地点：12架F-35B型战机将永久部署在美国阿肯色州史密斯堡的艾宾空军国民警卫队基地（Ebbing Air National Guard Base），第一架战机将按原定计划在美国2026财年第四季度交付。

其余8架F-35A型战机则永久部署在我国登加空军基地，战机交付日期为美国2029财年第四季度。美国政府财年为每年10月1日至隔年9月30日。

新加坡国防部是在2019年1月宣布，计划在2030年后全面汰换F-16型战机，由美国制造的F-35型战机取代。国防部2019年宣布采购四架F-35B型战机，2023年再增购八架同型号战机；2024年又宣布添购八架F-35A型战机，总数达20架，但从未对外公开采购总价。

F-35B型战机的特点是能够在短跑道起飞，也能像直升机般垂直降落，适合幅员小的新加坡；F-35A型则须在常规跑道起降，但可以承载较多燃料和武器。

国防部：战机交付时间部署 按整体项目与训练需求而定

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声去年9月访问美国时，参观了位于得克萨斯州沃斯堡的洛克希德·马丁F-35型战机生产线。他当时说，新加坡正与美方商讨合作，让我国空军在艾宾空军国民警卫队基地设立新战机训练分遣队，供我国空军未来的F-35型战机飞行员训练。

他也透露，空军将在那里与同样部署F-35或类似机型的伙伴国家共同训练，交流经验、互相学习，日后也考虑在那里部署其他必要平台，进一步整合作战能力。

国防部答复《联合早报》询问时，引用了今年2月9日答复媒体询问的内容指出，空军F-35型战机的本地交付时间表及部署，将以部队的整体项目进度和训练需求为依据。

“由于规划和生产工作仍在进行，相关细节尚未敲定。待细节确定后，国防部及武装部队会适时公布更多详情。”