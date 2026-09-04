从街头抢劫、轰动全城的命案，到如今隔着手机屏幕就能卷走受害者积蓄的诈骗案——40年来，新加坡的罪案变了，《绳之以法》讲述罪案的方式也不断改变。

新加坡警察部队、全国罪案防范理事会和新传媒联合制作的《绳之以法》（Crimewatch），通过案件重演讲述真实罪案，提高公众防范罪案意识。

英语原版1986年11月30日首播，吸引130万人次收看，远高于当时黄金时段节目约85万人的平均收视。节目今年迈入第40年，成为本地播映时间最长的资讯教育电视节目。

全国罪案防范理事会主席沈结乐（Gerald Singham）受访时说，节目首播时，抢劫和街头犯罪是国人面对的主要威胁。随着执法和社区防罪工作加强，这类案件已大幅减少，但如今却是诈骗和网络罪案大行其道。

“我们的日常生活数码化，身处外国的罪犯也能迅速利用新科技和平台对新加坡人下手。”

随着罪案形态改变，《绳之以法》的内容也相应调整；节目从2018年起，每集加入简短的防诈信息环节。配合观众收看习惯的变化，制作团队今年6月更首次推出微短剧系列，通过社交媒体TikTok触达年轻观众。

现任节目监制玛诺之认为，《绳之以法》部分片段被观众制成迷因（meme），代表节目成功触及公众，甚至给他们留下深刻印象。（曾坤顺摄）

不过，罪案“数码化”也让案件重演更具挑战。节目监制玛诺之（Manoj Prabhoda Chandran）说，诈骗往往发生在手机应用或网上，传统“动作戏”减少，取而代之的是更多对话、解说和数码互动。

“制作组须不断构思新颖且不过度简化案情的叙事方式。”

自2019年担任华语主持人的警察海岸卫队行动与安全主任王若程警监说，尽管警方如今也通过社媒进行公共教育，电视节目仍能触达不同受众，尤其是较少使用社交平台的年长者。

节目曾助警方寻破案线索

汪慧玲于2000年至2006年担任《绳之以法》主持人，她当时在警察公共事务局任职。她于2008年借调到内政部，目前担任内政部国际组织与安全司司长。（节目截图）

《绳之以法》也不只是防范罪案节目，更曾成为警方寻求破案线索的平台。

2000年代，多起轰动全城的命案都曾搬上节目，包括2001年“买凶杀妻”案、2005年外籍女佣分尸案，以及中国女工刘红梅遭杀害肢解案。节目前主持人汪慧玲印象最深的，是2004年8岁中国籍女童黄娜命案。

当年在警察公共事务局任职的她，也参与搜索行动。她说，当时社媒未普及，电视和新闻是迅速向公众传播信息的重要渠道，《绳之以法》也成为警方与公众合作防范罪案的一座桥梁。

警察公共事务局前助理局长（传媒联络）马文权，从1992年至1995年担任《绳之以法》英语主持人，图为当时的节目画面。马文权现为一家安保公司和估价公司的业务经理。他笑说，至今仍不时会有客户问及节目的事。（节目截图）

1992年至1995年担任主持人的警察公共事务局前助理局长（传媒联络）马文权也记得，警方曾在1993年的节目中公开寻找案件目击者和知情者。

他说：“这些案件令人难忘的，不只是罪案本身，更是公众的参与。”