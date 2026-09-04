全岛各地区的24小时空气污染指数星期五（9月4日）持续攀升，截至上午10时，西部地区达到90点，中部地区则升至105点处不健康水平。公众应减少不必要的户外活动。

国家环境局网站数据显示，东部、北部、南部的24小时空气污染指数分别达89点、78点、75点，处于中等水平。

星期五早上7时，中部的24小时空气污染指数率先升至101点，随后在早上8时进一步升至104点。

24小时空气污染指数超过100点，处于不健康水平，上一次污染指数超过100点是在2023年10月。

环境局日前提醒，由于印度尼西亚中部和西部地区的林火与烟霾加剧，受干燥天气和风向影响，烟霾可能跨境而来。

新加坡气象署星期二（1日）发布9月首两周的天气预测时说，天气持续干燥炎热，部分日子的最高气温可能超过35摄氏度，并可能因周边地区火点增加而出现烟霾。

尽管可能出现零星阵雨，但干旱趋势短期内难以缓解。如果邻国林火进一步加剧，烟霾可能随风吹向新加坡。本地及周边区域目前处于西南季风期，主要吹东南风或西南风。

气象署指出，持续干旱已导致周边区域林火火点与烟霾情况急剧升级。自8月21日前后起，苏门答腊南部和中部，以及加里曼丹多地已观测到浓重烟霾。

公众可以登录www.haze.gov.sg、www.nea.gov.sg，以及通过myENV应用，了解烟霾的最新情况。

公众要进行户外活动或剧烈活动时，应密切留意空气污染指数和一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，以及参考个人活动指南。