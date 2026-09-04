本地看护者从明年起迎来更多支持，智力障碍或自闭症患者届时可申请四项与日常看护相关的经济援助，减轻看护负担。

同时，看护者还能通过全新统一的培训框架提升照护技能，并在需要精神支柱时，前往全岛八个新“看护者支持接触点”寻求一站式协助。

社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期五（9月4日）在家护基金看护者大会上致辞时，宣布政府接下来将为看护者提供的三大支持，涵盖经济援助、心理支持，以及技能培训。

王乙康指出，病患的看护者是在幕后默默付出、却常被忽视的重要群体，也是许多人一生中都可能担起的责任，而看护者本身最终也可能成为需要被照顾的人。

看护不仅带来体力上的劳累，也伴随着巨大的心理和情感压力，许多看护者常因担心做得不够好而感到内疚。因此，人们应给予看护者更多理解与支持，政府也应通过切实可行的措施，减轻他们所承担的负担。

在经济援助方面，从明年起，居家看护津贴、残障人士女佣津贴、看护者培训津贴，以及建国一代残障人士援助计划放宽申请标准，把智力障碍或自闭症患者的此类看护需求纳入其中。目前，这几个计划主要依据“日常生活活动”（Activities of Daily Living，简称ADL）评估。

王乙康说：“小部分有智力障碍或自闭症的人或许能够独立完成日常生活活动，但依然有重大的看护需求，这是无法通过评估充分反映出来的。有鉴于此，我们将放宽申请资格，将有智力障碍或自闭症人士的此类看护需求纳入其中。”

在提供精神支持方面，全岛明年起在八个乐龄护理服务机构和包容残障服务中心（Enabling Services Hub）设立看护者支持接触点（Caregiver Support Touchpoints，简称CSTs）。

接触点位于中峇鲁—红山、大巴窑、勿洛、武吉班让和义顺的五个乐龄护理服务机构，以及位于淡滨尼、榜鹅和裕廊的三个包容残障服务中心。这个接触点网络未来有望继续扩大。

王乙康说，接触点工作人员可以帮助评估看护者的需求、解释现有的支持类型，并帮忙他们与合适的服务牵线，旨在让看护者也能照顾好自己的需求。

接触点还可以引导看护者建立自我照护的习惯，制定在自己无法提供照护时的应急预案，或将他们转介至暂托服务或同伴支持小组。

为支持看护者配备正确的技能，当局明年初将推出一套统一的看护者培训框架。培训信息将围绕看护者在不同阶段的需求进行整合，免去看护者在各个不同网站上搜寻培训课的麻烦。

技能及人力发展局（SWDA）、护联局以及新协立将与培训业者合作，通过技能创前程计划，在更贴近社区的场所为看护者举办培训课程。一些雇主也有兴趣在工作场所举办关于看护技能的培训课程和午餐分享会。