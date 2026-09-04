“投资6万9800元（人民币，下同，约1万3157新元）可赚1040万元”、“中央操盘，国家秘密政策”......被称为“1040阳光工程”的传销犯罪，尽管横行中国多年早已臭名昭著，却依旧屡禁不止。

活跃在反传销一线的“传销解救师”刘李冰告诉《联合早报》，“1040阳光工程”这两年演化出很多升级版本，隐蔽性更强，比早年的“1040”传销更容易躲避警方打击，而且它的“游戏规则”更简单，上当的人也多。

根据中国多地警方和市场监管部门的介绍，“1040阳光工程”是中国最泛滥的传销骗术之一。

一个典型的“1040”传销骗局中，传销头目往往会谎称项目“得到国家暗中支持”，诱骗他人缴纳6万9800元等不同费用并发展下线，宣称只要拉人入股，就能拿到逐层返利，最终可获利1040万元。“1040阳光工程”也因此得名。

四川成都警方去年底披露一起涉案金额2300万元的“1040”传销大案时说，尽管这些传销组织常常披着“国家项目”、“资本运作”、“连锁经营”等光鲜外衣，甚至蹭“虚拟货币”、“电子商务”、“消费返利”等新兴经济概念热度，但核心模式依然是“拉人头”、收取“入门费”和“团队计酬”。

延伸阅读 中国当局打击传销活动 52名新加坡人广西被捕

刘李冰称，“1040”传销在中国各地的具体名字五花八门，有人甚至以“中国梦”的名义组建传销组织，“说简单点就是跟着国家政策在搞”。

“南派”传销以精神控制“洗脑”

深陷“1040”传销组织的人，通常会打着考察项目、介绍工程、旅游、交友等幌子，将亲朋好友或陌生人骗到外地，在正规的住宅小区里进行“洗脑”。

这一形式在中国被称为“南派”传销，几乎不会控制人身自由和手机通信，注重精神控制。相对应的“北派”传销则常涉及禁锢人身自由。

中国媒体《新京报》曾评论，在“南派”传销的亲情模式下，误入“1040”传销窝点深处的新人，“往往可以享受到端茶倒水、铺床暖被的‘家人服务’，在亲情般的感染下，让你感动甚至感恩。然后传销者再说什么，你就容易信了。再加上人性中的贪欲，一不小心就入坑了”。

据官方介绍，“1040阳光工程”的主要发展对象，是待业人员、下岗职工、做传统生意不成功的人、小行业个体经商、刚毕业急需就业的大学生等群体，这些人往往具有涉世不深、对现有收入不满、想一夜暴富、理财投资知识匮乏等特点。

“1040阳光工程”是被中国媒体曝光最多的传销形式之一。浙江《钱江晚报》2017年的报道称，“1040传销”遍布中国各地，早在2007年，广西南宁、湖北武汉、安徽合肥、贵州贵阳等地就有相关活动，甚至还建了官方网站。

2014年以来持续遭到打击

从2014年开始，中国多地的“1040阳光工程”陆续遭到当局打击。中国最高法院设立的裁判文书网，截至星期四（9月4日）已对外公开各地法院上千份涉“1040阳光工程”的法庭文件。

尽管传销在中国犹如过街老鼠般人人喊打，当局也不断加大打击传销的力度，但有中国地方警方曾公开坦言，以“1040阳光工程”为代表的传销骗局，已成为中国社会“打不死的小强”，“因为这个社会上总想不劳而获的人太多”。

刘李冰观察道：“这两年发现一个很奇怪的现象，就是和前两年比，（陷入）传销的人就很容易被洗脑。可能一个社会现象是大家钱不好赚，出去打工四处碰壁，突然接触这个东西‘能赚1000万’，他可能想着我赚100万也好，有一种投机取巧的心态。”

“阳光工程1040”组织隐秘溯源难

有调查记者背景的中国自媒体“真实故事计划”，引述曾多次参与“阳光工程1040”案的律师田魁洋称，根据中国法律，组织、领导传销活动，参与人数累计达到30人以上、且组织层级在三级以上，才够得上刑事处罚。但“阳光工程1040”组织极其隐蔽，通常六人一屋，即便捣毁一个点，也难以溯源高层，警察大多只能做口头警告和罚款等行政处罚。

中国官方今年5月已公布《禁止传销条例（修订征求意见稿）》，这是条例自2005年施行以来，时隔21年的首次大修，将强化防范和打击传销的工作机制和措施。