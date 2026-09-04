经济活动和消费支出增强，带动我国税收连续五年增加。2025财年税收同比增加9.4%至973亿元，相当于政府总经常收入的74.8%，以及国内生产总值的12.3%。

新加坡国内税务局星期五（9月4日）发布2025财年年报，公布各项税收。公司税依然是最大税收来源，从2024财年的309亿元增至344亿元，增幅11.3%，占总税收35.4%。

消费税是第二大税收来源，收入从200亿元增加8.1%至217亿元，占总税收22.3%。税务局指出，消费税收入增加，反映消费支出上升。

个人所得税则从191亿元增加9.5%至209亿元，占总税收21.5%。印花税收入约73亿元，占总税收7.5%；房地产税收入约69亿元，占7.1%。

其他税收来源包括博彩税和预扣税（Withholding Tax）。其中，博彩税收入增11.9%至约36亿元，占总税收3.7%。

纳税情况整体良好 欠税率维持0.64%低水平

另一方面，税务局指出，纳税情况整体良好。所得税、消费税和房地产税的欠税率维持在0.64%的低水平。2025财年，当局审计和调查8560起案件，追讨约5亿8900万元的税款和罚金。

除了征税，税务局也负责发放多项企业补贴，2025财年共向约12万6200家企业发放近12亿元。

其中，渐进式加薪补贴达7亿9100万元，通过共同承担低薪员工的加薪成本，惠及近8万名雇主；年长员工就业补贴达2亿9800万元，惠及超过8万2000名雇主，协助他们应对退休和重新雇佣年龄提高所带来的成本。

当局也发放4300万元的过渡性公积金抵消补贴，协助超过8万8000家企业应对年长员工公积金缴交率调高所增加的成本。

税务局也继续推动报税流程数码化。目前，约12万8000名雇主参与自动纳入计划（Auto-Inclusion Scheme），让超过200万名纳税人享有预填报税表或无须报税的便利。

随着直接估税通知书（Direct Notice of Assessment）计划扩大，近100万名纳税人从3月中旬起直接收到税单。税务局说，这些措施减少报税和行政工作，目前多数纳税人已无须提交报税表。