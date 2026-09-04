永续发展与环境部长 傅海燕 通过社媒发布视频宣布跨部门烟霾行动小组已启动针对各领域的烟霾应对计划，并建议公众在进行户外活动前，查看一小时PM2.5指数。

全岛各地区的24小时 空气污染指数 持续攀升，中部地区的指数升至最高105点，处不健康水平。由28个政府部门及机构组成的 烟霾 行动小组启动一系列应对计划，以降低烟霾对公众的影响。

国家环境局星期五（9月4日）代表所领导的政府跨部门烟霾行动小组发文告说，当天早上7时，中部的24小时空气污染指数率先升至101点，处不健康水平，上一次污染指数超过100点是在2023年10月。

即日起，环境局将发布24小时空气污染指数（PSI）预报，作为隔天活动的参考。烟霾对个人的影响取决于他们的健康状况、24小时空气污染指数，以及户外活动的长度与激烈程度；减少户外活动与体力消耗，以及多喝水，可以减轻烟霾带来的不良影响。

即日起，环境局将发布24小时空气污染指数（PSI）预报，作为隔天活动的参考。（吴先邦摄）

当局也提醒，患有慢性心肺疾病者，应确保随身携带所需药物。包括老年人、孕妇、儿童，以及患有慢性心肺疾病者在内的人群，一旦出现症状或感到不适，应立即就医。

一般短时间外出或在室内活动时无须佩戴N95口罩；只有空气质量达到极不健康（PSI超过200点）或危险（PSI超过300点）水平，并须长时间留在户外时，才建议佩戴。

在医疗方面，保健卫生部与医疗机构和社区养老服务机构已做好准备，配备空气净化器并密切监测患者情况。

本地所有中小学、初级学院、特殊教育学校和幼儿园均已配备空气净化设备。空气质量如果恶化，学校将减少或取消户外及剧烈运动。患有慢性心肺疾病的儿童则不应参与户外活动和体育运动。

如果空气污染指数达到“不健康”或更高水平，学校也会安排考生在有空气净化器的室内空间应考。目前学校维持开放，全国考试也按原定计划进行；若日后因烟霾关闭学校，全国考试将重新安排。

人力部也提醒雇主，空气质量达到不健康水平时应采取防范措施，包括减少一般员工的剧烈户外劳动，以及避免安排高危群体（孕妇、年长者及心肺疾病患者）到户外工作。

雇主也可通过使用机械辅助设备、轮班、安排室内休息时间、确保员工充分补充水分等方式降低烟霾风险。

陆路交通管理局提醒驾驶者，在能见度低时开启车头灯，并小心驾驶，以提高道路安全。

国防部旗下的新加坡武装部队，以及内政部属下的内政团队部门，会根据24小时空气污染指数和一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，调整人员训练和户外活动强度，并采取预防措施保障人员健康与安全，同时继续维持我国的安全与治安。

新加坡体育理事会呼吁活动参与者和主办方留意空气质量和健康建议。活动主办方须进行风险评估，再决定是否继续举办活动。户外及室内体育设施目前仍可开放，但公众应采取必要的安全措施。

空气质量攀升到极不健康水平时，指定民众俱乐部和居委会或居民联系网将开放冷气房供公众避霾。