2016年至今，已有约750名中途转业者通过公共交通专才转业计划加入SMRT，担任地铁站务人员、工程师、技工等职位，开启职业新篇章。

随着科技持续重塑公共交通行业，公共交通业者SMRT星期五（9月4日）与人力部属下的法定机构技能及人力发展局，签署为期三年的谅解备忘录，携手推动员工职业技能发展，并配合科技进步促进职场转型。

双方也将探讨通过企业劳动力转型配套，推动工作再设计与职场转型，包括因应业务和科技变革重新规划工作岗位、辨识新兴技能需求，以及加强SMRT内部能力，以持续推进相关举措。

员工总数逾万人的SMRT也会继续与技能及人力发展局合作，通过转业计划协助有意入行的中途转业者接受再培训，掌握所需技能。

公共交通业者SMRT星期五与人力部属下法定机构技能及人力发展局，签署为期三年的谅解备忘录。双方将协助SMRT员工发展职业与技能，并配合科技发展推动职场转型。左起为SMRT主席佘文民、胜德丽生活时尚总裁王友德、技能及人力发展局局长梅铭仪，及财政部兼人力部高级政务次长黄伟中。（特约沈康雄摄）

财政部兼人力部高级政务次长黄伟中在备忘录签署仪式上致辞时称，乐见SMRT持续积极主动地通过转业计划，支持员工技能提升和再培训。

自2016年至今，约750人通过转业计划加入SMRT，他们来自制造业、批发贸易、建筑环境业等不同领域。完成在职培训后，参与计划者在SMRT内担任不同的工作岗位，包括站务人员、工程师、技工等。

SMRT主席佘文民致辞时指出，尽管科技发展改变了交通行业的运作模式，但仅靠科技无法促成公司转型，员工仍是公司的重要资产。

“随着工作岗位不断演变，我们必须持续为员工提供技能、信心和成功的机会。这就是为什么我们将持续学习、提升技能和再培训，视为优先任务。”

技能及人力发展局也将与SMRT旗下广告商Stellar Ace合作，借助遍布全岛主要公共交通场所的媒体网络，推广职业规划、技能提升和再培训等信息，让公众在日常通勤途中了解有哪些技能发展与就业支援。

技能及人力发展局局长梅铭仪说，当局期待进一步与SMRT合作，加强员工的职业健康，同时向公众传达技能发展和终身学习的信息，协助更多国人保持竞争力、获得优质工作，并建立有意义的职业生涯。