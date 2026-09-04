本地居民去年对公共场所清洁的整体满意度下降至91%，写下2019年以来最低水平，其中对小贩中心和咖啡店清洁满意度最低。对组屋底层、楼道和电梯口的清洁满意度，也比往年下降近9%。

同时，居民对参与社区清洁活动的热忱整体比往年低。

新加坡管理大学去年12月至今年4月展开第七次“公共环境清洁满意度调查”，收到2007份来自21岁以上本地公民和永久居民的有效问卷。问卷调查了公众对常去的公共场所、公共清洁服务和公厕的清洁满意度，以及清洁行为的态度与实践情况。

新大于星期五（9月4日）公布的调查结果显示，91%的受访者对公共场所的清洁程度感到满意，比2023年低三个百分点，为2019年以来最低。

其中，人们对小贩中心和咖啡店的清洁满意度最低，跌破80%，分别为76.4%和76.8%。不过，94.4%的受访者对食阁的清洁感到满意，与2023年持平。对餐饮场所的清洁满意度比2023年下降约2.8%。

交通场所的清洁满意度为20个公共场所中最高，整体满意度为97.2%，比2023年低1.1%。其中对地铁站和巴士转换站的清洁满意度达98%，与往年基本持平。

公众对公厕清洁的满意度较2023年下降了8.2个百分点，至75.5%，其中咖啡店和小贩中心厕所的满意度最低，分别下降12%和10%。

联合领导这项调查的新加坡政策研究所社会研究室主管与首席研究员马修博士（Mathew Mathews）在星期五的记者会上指出，满意度下降，不一定代表公共场所的实际清洁水平有所降低。

“随着时代进步和设施的提升，人们对清洁的期待也越来越高，同时，组屋底层、小贩中心和咖啡店的清洁满意度受到业者和清洁服务的内部差异影响，种种原因造成满意度相对降低的结果。”

虽然清洁满意度下降，但居民在小贩中心等公共餐饮场所的清洁行为得到进一步强化。95.5%的受访者表示用餐后会归还碗碟托盘，高于2023年的95%，且更多人表示行为是由社会规范而非执法驱动。近八成受访者会在用餐后清理桌面，与2023年持平。

联合领导这项调查的新大社会学教授郑宝莲说，这代表强制归还餐具措施已将行为变成社会规范，并促使人们更多地主动承担责任，保持自身清洁，减少对清洁工和机构的依赖性。

态度方面，大多数人对我国环境清洁有强烈的公民责任感，98.5%的受访者对自己做出的贡献感到自豪，也有98.6%认为保持环境清洁是每个人的责任。

与此同时，认为新加坡清洁主要依赖高效清洁服务的比率显著下降，从2023年的90.8%降至77.8%。近六成公众认为，保持公厕清洁主要是使用者的责任，14.4%认为清洁公司负主要责任、11%认为清洁工负主要责任。

也有88.2%的受访者表示，自己从不在公共场所乱扔垃圾，高于2023年的86.9%。然而，仅不到一半愿意参与社区清洁志愿活动，对组织社区捡垃圾活动的支持率也从2023年的89.7%跌至76%。

报告指出，虽然与个人责任相关的清洁规范已内化为日常行为，如归还餐具和不乱丢垃圾，但仍难以转化为更广泛的社区参与。也有75.3%的受访者认为，保持我国环境清洁是政府的责任，比率高于2023年。