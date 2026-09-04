新加坡马路上最近出现了一个让人看了疑惑的“移动铁皮箱”——乍看像一辆普通送货罗厘，车身还印着“平价超市”字样；可当超车时从旁边一瞥，才发现：货柜怎么没有车头？

视频画面中，只见一个巨型货柜“长出”四个轮子，没有驾驶员，也没有车头，就那样自顾自地在马路上行驶，仿佛一个铁皮箱长出轮子，在道路上“放飞自我”。

这又萌又诡异的画面引发网民热议，有人戏称它为“AI走入现实生活中”。别误会，这可不是人工智能生成的特效，也不是科幻电影里的道具，而是平价集团（FairPrice Group）用于运送货物的自动驾驶电动货车。

网民将没有车头的还能驾驶的货柜形容为“无人驾驶的移动铁箱”。（取自TikTok用户“MikeShary”）

“无车头”货车上路后迅速引发网民正反两评。一方担忧：万一发生交通事故，责任算谁的？另一方则持乐观态度，认为自动驾驶能减少人为操作失误，反而有助提高道路安全。

平价集团星期四（3日）发言人答复《联合早报》，集团已完成在公共道路上全面运行自动驾驶货车的测试。目前，这些自动驾驶货车主要用于在配送中心之间运送托盘货物，每周运输超过100趟。

视频中那台“飞奔”的货柜，当时正从饮料商百佳（Pokka）位于贲耐（Benoi）的仓库，运送货物至平价集团在裕群的配送中心，全程约六公里，为超市补货。

不过，这些自动驾驶货车并非“想去哪就去哪”，而是须在指定路线运行，最高时速限制为40公里。开着40公里的“龟速”货车，“铁皮箱”跑得稳稳当当，再也不用担心司机疲劳驾驶。

《联合早报》早前报道，平价集团与百佳今年4月宣布展开这项试行计划，这是本地首条连接零售商与供应商的自动驾驶运货路线，既提高供应链效率，也推动更环保的低碳物流模式。

这批自动驾驶货车由智能科技公司九识智能（Zelos Technology）研发，载重量达1.5公吨，载物容量为10立方米。