近20只水獭组成的“家族晨跑团”，星期三（9月2日）清晨7时许浩浩荡荡打卡新加坡莱佛士酒店，小碎步列队奔跑的逗趣画面被途经民众拍下。

据网媒STOMP收到的读者“Yong Hong”投稿，这段视频由他同事拍摄。画面中，约10只水獭打头阵，迈着小碎步领跑，后面约七只从台阶和地毯上争先恐后追上来，整整齐齐仿佛一支训练有素的“晨跑小分队”，一路奔向勿拉士巴沙路（Bras Basah Road）方向。

Yong Hong说，酒店门童通常早上8时才到岗，事发时只有做维护工作的园丁们在场，反倒意外“包场”了这场水獭跑步秀。他还补充，同事过去在这一带也偶遇过水獭，但首次拍下如此珍贵的画面，而这般浩浩荡荡的”全家总动员”更是头一回碰上，当场把大家都看愣了。

根据国家公园局网站，水獭会被有食物来源且方便捕食的地方吸引。公众若遇到水獭，应保持安全距离、不投喂、不靠近、不追逐、不骚扰、避免大声喧哗和闪光灯拍照，遛狗时务必牵好短绳。