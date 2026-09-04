一栋建筑从无到有，包含了无数心血。一般人可能知道建筑设计师、工程师、项目经理和建筑工人在过程中扮演什么角色，却往往不知道还有一个很重要的环节——工料测量，也就更不会知道有工料测量师了。

为了提升大众对建筑工料测量师（quantity surveyor）行业的认识，并推动这个行业的专业发展，建设局今年2月成立了工料测量师工作小组。小组经过半年的研究，以及同行业代表讨论后，提出了一系列相关建议。

建议之一是重新包装工料测量师行业，包括探讨是否改换专业职称，因为“工料测量师”这个名称并不能完全反映这个专业的职责。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期五（9月4日）在国际建筑环境周（International Built Environment Week，简称IBEW）行业与颁奖晚宴上透露，工料测量师工作小组已提呈建议书。

英兰妮说，工料测量师们强烈的使命感最让她激赏。“其中有人描述，优秀的工料测量师集律师、会计师和项目顾问的能力于一身。这个描述很好地反映了工料测量师扮演的角色。”

她指出，工料测量师行业的未来不能仅仅是更快地完成同样的工作，而必须创造更大的价值、扮演更具战略意义的角色，并加强对项目成功交付的贡献。

学府可引进相关课程内容 吸引年轻人入行

工作小组的建议主要有三个优先事项，即吸引人才、培养与留住人才，以及促进公司业务的可持续性。

在吸引人才方面，高等学府可在课程中引进工料测量的相关内容。例如，新加坡国立大学近期便在基础设施与项目管理工学学士课程中，开辟了合约管理与造价工程专业（specialisation in Contract Management and Cost Engineering）。

20岁的谢雨姗是首批选修这个专业的国大学生。她告诉《联合早报》，她向来喜欢比较不同选项，衡量其中长短，工料测量师的工作内容就需要不断做比较，研究和分析各种资料与信息，才能够做出专业判断。

工料测量师对建材、人力和设备等价格的估算，直接影响投标价格和成本控制。他们还须负责投标文件、管理合同，以及处理商业风险等，工作范围相当广。

工作小组也建议鼓励工料测量公司加入INSPIRE（意为“启发”）实习计划，为有志成为工料测量师的学生提供实习机会。INSPIRE是由企业和学府合作的加强版实习计划。

对于如何留住现有人才，工作小组建议行业实行以个人能力为基础的薪酬制度，推动工料测量师的职业发展与升迁。

工料测量师则应通过专业认证，展现能力。政府机构和私人发展商也应该更广泛地聘用获专业认证的工料测量师，尤其是当涉及较复杂的建筑项目。这么一来，除了工料测量师本身的专业能力可获提升、有更好的专业发展，发展商也可确保获得优质服务。

工料测量公司应提供高价值服务 提升业务可持续性

在促进公司业务可持续性方面，工作小组认为，工料测量公司应提供更多高价值服务，例如协作式合同签订、早期成本咨询、风险管理以及其他战略采购咨询服务。

这些公司可运用科技与人工智能协助处理成本评估，让工料测量师能专注于那些需要专业判断与经验的工作。

此外，为打造更透明与公平的采购环境，工作小组建议业界拟订价值阐述框架（Value Articulation Framework），定义核心与增值服务。这可帮助工料测量公司制定与项目的范围、复杂程度和所需资源相称的收费方案，让服务购买方更好地评估所收到的投标书。

英兰妮致辞时也强调了工程合格人员的重要性，他们必须不断提升自身能力，以保持高标准的监管能力。新加坡专业工程师局和建筑师局正在与监管机构合作，探讨更有系统地帮助工程合格人员跟上不断变化的监管要求。

五个项目获颁年度最佳建筑项目奖

英兰妮在晚宴上为建设局颁发常年建筑奖。今年五个组别的年度最佳建筑奖的得奖项目是欧南中学（盛港校舍）、莉丰嘉园（Tembusu Grand）、白沙综合发展项目、武林广场（Bulim Square），及连接大士和裕廊岛的海底输水管道隧道（1号合同）。

奥雅纳（Arup）、和合公司（Woh Hup）以及缔博建筑师事务所（DP Architects）夺得年度最佳建筑企业奖。