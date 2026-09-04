巴士突然紧急刹车，原本坐着的68岁阿叔措手不及被抛飞，还陷入短暂昏迷，事后两度进院留医。家属对巴士公司的沟通延误感到遗憾。

这起事件发生在星期二（9月1日）中午12时18分，地点位于兀兰7道往兀兰巴士转换站，靠近希捷新加坡国际总部附近的路段。

阿叔的儿子吴先生（43岁）告诉《新明日报》，他的父亲从义顺忠邦一带搭路线858号的巴士回家。“父亲当时坐在巴士前方的座位，不料行驶期间，巴士突然紧急刹车，他从座位上被抛飞，一度没了意识。”

吴先生说，叫醒父亲的是巴士上的两名乘客和巴士车长。“父亲只记得有人叫醒他，询问他情况是否还好，并帮他清理伤口和血迹。”

他指父亲当时头部受伤流血，眼周也严重肿胀，事后无法行走，被医护人员抬上担架送院治疗。

根据吴先生所提供的照片，父亲躺在病床上、戴着颈托，右眼周围有明显的瘀伤和肿胀。

直到下午1时23分，吴先生指父亲打电话给他妹妹，全家人才知道父亲送院。“我们立刻赶下去，他当时在紧急部门。我随后也联系上巴士公司的客服，但到下午3时许都没回应。”

他很遗憾巴士公司当时处理事情的态度，指对方甚至没打来询问父亲的伤势。

吴先生声称最终通过私人关系，联系上巴士公司管理层的成员。随后，有一名客服经理在晚上10时30分给他打电话接洽，当时他被告知涉事车长正在接受调查，但直到隔天早上，他们没再收到任何进展通知。

他过后报警，也向STOMP网站揭发此事。他透露，父亲事后在急症室待了20多个小时，之后出院，但星期四（3日）晚父亲因左眼视力模糊，经检查后发现由外力撞击导致白内障移位所致，也因肋骨骨裂引发胸痛，又再次住院。

民防部队受询时证实，一人被送往兀兰医院。

易塔通：前方电单车突停 以致车长急刹车

易塔通说，前方电单车突然停下，巴士车长才紧急刹车，已和家属联系并提供援助。

巴士公司易塔通回复询问时称已知悉此事。初步调查指事发时，巴士前方有一辆电单车突然停下，车长才紧急刹车，巴士上的男乘客因此向前摔倒，撞到面向巴士后方的座位并受伤。

“巴士车长和其他乘客立刻上前关心他，巴士运营控制中心也呼叫了救护车。”

客户体验团队于当天下午2时曾致电吴先生的父亲，但未能接通。吴先生随后致电他们希望了解最新进展，但由于沟通延误，回复最终在晚上10时30分才给出。

“对于家属焦虑万分时刻出现这样的延误，我们表示歉意。我们正努力改进，确保今后能更迅速地处理客户的回电。”

为家属提供援助

易塔通也指目前公司一直与家属保持联系，关切伤者情况，并继续提供全力支持，包括协助他们办理必要的保险索赔手续。

不过，针对巴士公司的回应，吴先生指查看了父亲的手机通话记录，并未看到当天下午有人曾拨电给父亲。

完整报道，请翻阅2026年9月4日的《新明日报》。