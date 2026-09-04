中国河北传出有人违法使用甲醛溶液为白菜保鲜后，新加坡食品局加强检测从中国进口的白菜及其他蔬菜，结果未发现甲醛污染。

食品局星期五（9月4日）回复《联合早报》询问时说，当局一直定期抽样检测食品，并以科学评估食品安全风险，确保市面上的食品符合我国食品条例。

当局将继续监测市场上的各类食品，并进行抽样检测，包括从中国进口的蔬菜，以确保食品安全。

食品局也提醒消费者，处理蔬菜前后要洗手，并在食用前把蔬菜彻底洗净。消费者可到食品局网站，查阅更多有关生食蔬菜的食品安全信息。

这起食品安全风波源于中国博主“渔猎齐哥”8月22日发布的视频。视频曝光河北省康保县有大白菜收购商使用甲醛溶液，为运输中的白菜保鲜，迅速引发关注。

当地政府随后证实有人违法使用甲醛，并对相关人员采取强制措施。

中国是新加坡进口白菜等十字花科蔬菜的主要来源地。根据世界银行的统计数据，2024年我国进口约6万8000公吨十字花科蔬菜，其中约3万8400公吨来自中国，占比过半。