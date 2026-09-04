一名老翁趁庙内工作人员不注意，从神像前的许愿钵中取走钱财。得手后，他还朝神像拜了拜，疑似“请求原谅”，随后若无其事地离开。

《新明日报》报道，这起事件发生于上个月28日下午1时许，地点是樟宜路82号的云仙宫。

云仙宫主席陈靖量（34岁）受访时说，事发时庙内共有三名工作人员，包括两名负责打理庙宇的管理员，以及一名在前台值守的秘书。

当时，两名庙宇管理员正在整理主神坛一带，秘书则在办公室处理行政事务，三人一时都没有留意到老翁的举动。

根据电眼画面，老翁趁工作人员视线移开时走到神像前，将手伸入许愿钵内取走钱财，随后还在神像前拜拜，疑似是在“请求原谅”。整个过程不到五分钟。

陈靖量指出，庙方此前并未见过这名老翁。不过，查看电眼画面后发现，对方作案过程迅速，全程不到五分钟，因此相信他此前可能曾来过庙宇勘察，对现场环境已有一定了解。

他解释，庙内共有四个正式捐款箱，而老翁这次下手的并非捐款箱，而是摆放在神像前的“许愿钵”。

“善信一般会在许愿后投入硬币或纸钞。我们平时会在一天结束后，将钵里的钱清出，再转放进正式的捐款箱内。”

庙方损失约200元

庙方初步估计，这次损失约200元。

“数额虽然不大，但我们希望通过公开此事提高大家的警觉。也让人知道，无论遇到什么困难，这样拿走庙里的钱都是不对的。”

警方受询时证实此事，指接获一通求助电话。一名77岁男子协助调查，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2026年9月4日的《新明日报》。