离异夫妇共同拥有抚养权，却为儿子的学校闹上法庭。家事庭法官认为，孩子有三个上学日住在父亲家为由，所以将决定权交到父亲手上，母亲不满上诉。

根据家事庭判词，这对夫妇于2019年结婚，育有一个儿子。两人于2022年3月申请离婚，临时裁决判定两人共同拥有儿子的抚养权。每星期三傍晚6时到星期日下午12时，孩子将由母亲照顾，星期日下午12时到星期三中午12时则让父亲照顾。

《新明日报》报道，这起案件中，父母俩都希望儿子能报读自己选择的学校，而法官则着重考虑孩子住处与学校的距离。

法官指出，父母所选择的小学，都距离各自住家不超过五分钟路程的地方，但彼此住家却距离30到40分钟的路程。无论选择哪个学校，孩子都会在某些天花30分钟左右才能到学校。

母亲建议找个靠近儿子幼儿园的小学，就能与现有的安排没有太大的差别。但法官认为，幼儿园上学的时间较有灵活性，也比小学上课时间迟，不能相提并论。

家事庭法官认为，让父亲做决定更为妥当，毕竟孩子有三个上学日会从父亲家出发，由父亲带孩子上学，而母亲只有两天。

完整报道，请翻阅2026年9月4日的《新明日报》。