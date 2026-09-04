新柔地铁系统兀兰北站正式完工，未来通车后，公众乘搭汤申—东海岸地铁线到兀兰北站，完成通关手续后，直接换乘新柔地铁到新山。

三巴旺集选区议员、社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期五（9月4日）发社媒视频，让公众预览新柔地铁兀兰北站的内部设施和装潢。

兀兰北站是个转换站，连接汤东线和新柔地铁线。从新加坡出发的乘客抵达这个站后，会先到地下一层完成离境手续，再到地下二层办理入境马来西亚的手续，之后就到月台搭车。

陆路交通管理局星期五也发贴文，介绍兀兰北站的设计。其中，站外设计灵感源自树木；地铁系统的高架轨道上方，有一段建有宛如两手紧握的装置，象征新马两国的密切合作关系；月台安装了大风量低速风扇，促进混合冷却，让系统运作更环保。

陆交局指出，由于此站所处位置有大量坚硬的岩石，因此地基工程极具挑战。为减少汤东线乘客感受到的震动，工程团队采用高能钻机，进行了超过600次的岩石爆破作业。这些爆破作业都在列车离站后才以小规模和受控方式进行。

新柔地铁全长四公里，从兀兰北站到武吉查卡站，车程仅约五分钟。预计新柔地铁今年底通车，单向每小时乘客量约为1万人次。

马国交通部长陆兆福上月巡视新柔地铁关卡综合大楼时说，马国无法单方面宣布新柔地铁的营运启动日期与车资，这些都必须与新加坡当局讨论后敲定。他还说，双方的这些讨论非常积极且正面，一旦确定所有细节，他将与新加坡交通部长发联合声明做出宣布。

马国媒体此前引述消息报道，新柔地铁的单程车资约为5新元至7新元。