【茶水间三问】10元怪钞、文化通行证、梅艳芳妈妈
本地煮炒档老板收到一张“变脸”的10元真钞，钞票上尤索夫·伊萨总统肖像的胡须被刮掉，眼皮处还有明显的刮痕，引起讨论。在新加坡，钞票承载着国家信用，擅自损毁，会触犯《货币法令》，最高可面临2000元重罚或被控刑事恶作剧。如果在日常交易中不小心收到这类“变脸怪钞”或破损的钱币，我们究竟该如何妥善应对？
政府派发的100元文化通行证推出一年以来，一共有140万人注册，41万1000人使用，但是这个表现是好还是不好？2025年满18岁及以上的新加坡公民总数是约300万人，约46.7%为已注册人数，而已部分或全部使用的占有资格领取文化通行证人数14%。换句话说，每100个合资格的人里面，只有14人用了新加坡文化通行证。另外86个人还没有领取或没有用。看来新加坡人在文化艺术方面还需要加把劲。
102岁的“梅妈”覃美金不幸离世，再次掀起梅家延续20年的豪门遗产风波。据报道，当年梅艳芳为防母亲不擅理财，临终前煞费苦心设立信托，按月发放生活费，却挡不住“梅妈”和哥哥梅启明，千方百计想得到遗产。如今“梅妈”离世，梅启明不仅扬言要找侄儿算账，还声称要向信托索要丧葬费，这场交织着亲情纠葛与金钱贪婪的世纪恩怨，究竟何时才能真正画下句点？
每周三个问题，畅聊天下事。由UFM100.3 副节目总监张承尧主持的早报播客《茶水间三问》，每逢星期五发布，解说新加坡海内外的热点话题。