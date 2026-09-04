中国官方在广西针对传销活动及相关违法行为展开执法行动，逮捕并扣留52名新加坡公民。中国外交部发言人说，中国方面依法查处在华外国公民违法犯罪案件，并充分保障当事人合法权利。

中国外交部发言人郭嘉昆星期五（9月4日）在例行记者会上，回应有关52名新加坡人涉嫌传销活动在广西被捕的提问。

郭嘉昆说：“中方依法查处在华外国公民违法犯罪案件，并充分保障当事人合法权利。进一步的消息建议向中方主管部门询问。”

新加坡外交部和新加坡警察部队星期五发联合声明说，中国当局目前仍在调查案件，新加坡警方已联系中国相关部门，进一步了解情况。这相信是迄今涉及最多新加坡人在海外被捕的单一事件。

外交部兼内政部第二部长沈颖星期五上午在外交部向媒体说明事件时指出，新加坡驻北京大使馆和驻广州总领事馆人员已三次探视全部52名被捕的新加坡人，以了解他们的身心状况，并提供领事协助。

领事协助包括帮他们转达所提出的请求、传达家属的慰问和消息，以及处理个人行政事宜。在新加坡，外交部人员也持续与被逮捕并扣留者的家属保持联系。

沈颖说，她已会见多数被捕者的家属。“这些家属面临的焦虑和困难是完全可以理解的。我们会尽可能协助他们。”沈颖并未接受现场媒体提问。

外交部也会继续通过新加坡驻北京大使馆和驻广州总领事馆，与中国当局保持联系。

声明没有说明52人何时被捕，也没有透露他们目前被扣留在哪里，以及他们的年龄和男女比例。