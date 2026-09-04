男子与同事喝酒时发生激烈争吵，竟用破酒瓶割伤同事的左脸颊，导致对方失血过多引发休克。男子认罪，星期四（9月3日）被判坐牢两年鞭打六下。

这起事件发生在今年4月30日晚上10时40分，地点是循环路（Circuit Road）第77座组屋附近的巴士站。

被告是21岁印度籍的斯瓦拉吉（Sivaraj），面对一项用利器蓄意重伤他人的控状。受害者是一名33岁的印度籍男子，案发时是被告的同事。

案情显示，被告与受害者是客工，在新科海事当焊工。

案发当天晚上9时，被告、受害者与另两名同事离开客工宿舍，到外头喝酒。被告后来与受害者和一名同事发生激烈争吵，被告还砸破了一个酒瓶。

受害者与同事见状后决定离开，并走在循环路第77座组屋附近巴士站旁的走道上。当时，喝醉的被告追了上来，手里还握着酒瓶。

被告追上受害者和同事后，与受害者再次发生争吵，之后就用酒瓶往受害者左脸颊狠狠一挥，导致受害者左耳后部严重割伤，血流不止，引发低血容量性休克（hypovolemic shock）。

至少两名公众目睹了事发过程，其中一人见情况不妙，立即报警。

受害者事后被送往樟宜综合医院急救，幸好保住一命，拿了10天病假。根据院方在今年5月6日对受害者的观察，受害者术后恢复良好。（人名译音）