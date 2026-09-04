女佣连偷两任雇主超过8000元金饰，其中一名雇主在女佣离职四个月后，收到当店信件，才发现家里金饰被偷。

被告是来自缅甸的莎琪（Shar Ki，35岁），她星期四（9月3日）承认两项偷窃控状后，被判坐牢五个月。

根据案情，受害者包括被告的两任雇主。2022年12月至2024年12月30日，被告在41岁女雇主的住家当女佣。

她于2024年1月1日到10月26日期间，至少12次偷走雇主的金饰，包括金链、戒指与耳环，这些金饰都是放在客厅的橱柜上，并没有上锁，总值5706元。

被告偷了金饰后拿去典当套现，除了用在个人开销，也拿来还债。

女雇主并不知情金饰被偷，直到2025年4月21日，收到一封当店寄来的信，要让被告赎回金饰。女雇主向当店查询后，才发现那套金饰竟然是自己的。

女雇主随后告诉丈夫，丈夫报警处理。他们最终只找回部分的金戒指和金吊坠，被告也没有作出赔偿。

另一名受害者则是38岁的女雇主，被告是从2025年6月开始为对方工作。

调查揭露，同年7月1日到10月5日期间，被告至少七次偷走对方共3058元的金饰，这些金饰原本收在主卧室里、没上锁的抽屉。

11月22日，当女雇主检查抽屉时，发现金饰不翼而飞，与被告对质后，对方才承认偷窃。女雇主在11月24日直接把被告带到警局，被告随后被逮捕。