罗厘司机和轿车男驾驶疑因切换车道起争执，停车在路中央爆粗互骂，其中一人还涉嫌动手，事后一人送院，如今两人皆协助警方调查。

这起车祸发生在星期二（9月1日）下午约3时50分，地点是在汤申路。

根据脸书专页“SGRV”上载的视频，相信是罗厘的行车记录器画面显示，事发路段共有四条车道，罗厘行驶在第二条车道时，可听见有两名男子隔着车窗互骂脏话。

随后一辆奥迪从罗厘左侧换车道到罗厘前方。当时交通灯还是绿灯，其他车辆还在行驶时，奥迪却在罗厘前停下。

奥迪男驾驶下车走到罗厘司机座位旁质问对方说：“你刚才转弯没看到啊？你为什么比中指”，罗厘司机则叫对方不要这么说话，还指对方不能把车停在路中央。

另一角度的画面，相信是罗厘司机用手机拍下，他拍到奥迪男驾驶伸手进他的车窗，画面一阵混乱，不知当时罗厘司机是否有被打。

罗厘司机之后也气冲冲下车，直接走到奥迪车前并拨电话。奥迪男驾驶则回到车上，等交通灯又转绿后开始倒退车子，相信是要离开，但罗厘司机不让他走，并挡在奥迪车前。

奥迪男驾驶被惹恼，下车后用身体撞向罗厘司机，随后上车想要再倒退车子离开，罗厘司机依然挡在车前。奥迪男驾驶最终绕开对方，把车开到路边停下。视频结束前，罗厘仍停在路中央。

警方受询时指出，一名52岁男子在意识清醒下送院，他与另一名35岁男子都在防止骚扰法令下协助警方调查。35岁男子也在蓄意伤人罪名下协助调查。案件还在调查中。