随着空气污染指数上升，受访医生指出，近期诊所出现更多有呼吸道症状的病人。常见症状包括咳嗽、鼻塞、流鼻涕及眼睛发痒，哮喘和过敏性鼻炎患者的症状也可能加剧。

HMI益心诊疗所梁俊明医生接受《联合早报》访问时说，近期求诊的呼吸道症状病人有所增加，尤其是哮喘和过敏性鼻炎患者。

“烟霾可能触发或加重哮喘症状，包括呼吸短促、喘鸣和胸闷；过敏性鼻炎患者则可能更频繁打喷嚏、流鼻涕或鼻塞。”

年长者、儿童、孕妇，以及患有慢性心脏或肺部疾病的人较容易受到烟霾影响。

钟伊诊所的钟荣康医生（39岁）也观察到，近期到诊所求诊的患者有所增加，尤其是星期五（9月4日）烟霾情况加剧后，求诊人数更明显增多。

他说：“大多数患者出现的是常见的急性呼吸道症状，包括咳嗽、有痰、流鼻涕、喉咙痛和发烧，部分病情较严重的患者则出现支气管炎、哮喘加剧或肺炎。”

除了呼吸道疾病，空气中的污染物也可能使一些敏感症状加剧，例如眼睛、鼻子、呼吸道或皮肤敏感的人，可能出现眼睛发痒、干涩或发红等症状。

梁俊明提醒，空气污染指数处于不健康水平时，公众应减少长时间或剧烈的户外活动，并确保摄取足够水分。若出现呼吸短促、胸闷或其他明显不适，应及时求医。

不少人也可能因烟霾加剧导致身体不适向中医问诊。资深中医师陈美娥说，近期也有不少人反映眼睛不适、喉咙发痒和咳嗽，来看诊的病人增加，主要出现持续干咳、眼睛干涩及发红等症状。

她建议公众从饮食方面进行调理，并强调预防胜于治疗。未来两周空气污染可能会进一步加剧，哮喘患者应备妥控制哮喘的喷雾药物；若出现严重咳嗽、呼吸困难或哮喘症状加剧，应尽快求医。

三和中医义顺分院医师赵戈（58岁）提醒，户外工作者因长时间暴露在烟霾中，受影响较大；吸烟者和患有高血压、心脏病等疾病的人也应多注意。

赵戈解释，烟霾除了会刺激眼睛、鼻子和喉咙，吸入体内后也可能引发炎症反应，进而影响血管，导致血压升高，也可能让心脏病患者出现不适。

从中医角度，赵戈认为烟霾属“燥邪”。她说：“可适量选择白木耳、百合、雪梨、麦冬等润肺食材。若痰较多，可用白萝卜炖汤，或在润肺的食疗中加入陈皮；若眼睛不舒服，则可考虑桑叶、菊花等。”